Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие автомобили подорожали больше всего в 2024 году
Что произойдёт, если Арктика останется без льда: эксперты делятся неутешительными выводами
Ваши яблони хорошо переживут зиму, если вы защитите их таким образом
Простые вещи, которые обожают кошки
Много зелёного с золотом и серебром — как украсить дом к Новому, 2025 году, чтобы быть в тренде
5 свитеров, которые должны быть в вашем гардеробе этой зимой
Как правильно есть манго, чтобы получить максимум пользы
Как объятия влияют на стресс и иммунитет
Самообслуживание, автомат или ручная мойка: где опаснее для вашего авто

Как подготовить картофель к посадке для рекордного урожая

2:04
Садоводство

Картофель — один из самых популярных овощей в огороде, но чтобы получить обильный урожай, важно правильно подготовить клубни перед посадкой. Предпосадочная обработка помогает укрепить иммунитет растений, защитить их от болезней и вредителей, а также улучшить качество урожая.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Зачем нужна предпосадочная обработка

Предварительная подготовка позволяет:

  • повысить устойчивость картофеля к заболеваниям;
  • защитить от вредителей;
  • увеличить продуктивность и качество урожая.

Простые действия перед посадкой гарантируют заметный результат. Например, обработка стимуляторами роста ускоряет развитие клубней и повышает урожайность на 15%. Среди эффективных препаратов: "Энерген", "Эпин", "Циркон", а также питательные растворы на основе суперфосфата, азотных удобрений и калийной соли.

Защита от болезней и вредителей

Обработка клубней дезинфицирующими растворами предотвращает заражение болезнями. Популярны составы с борной кислотой, медным купоросом и марганцовкой. Для защиты от вредителей, таких как колорадский жук и проволочник, используются препараты "Престиж", "Табу", "Командор". Все растворы готовятся строго по инструкции, чтобы избежать передозировки.

Народные методы обработки

Помимо химических средств, дачники часто применяют марганцовку или раствор дегтярного мыла. Эти способы сохраняют свою актуальность, особенно для тех, кто предпочитает натуральные методы.

Финальная подготовка

Клубни раскладываются в один слой, обрабатываются растворами из пульверизатора и обязательно просушиваются перед посадкой. Этот процесс обеспечивает защиту от большинства болезней и вредителей, что особенно важно для сохранения будущего урожая.

Использование правильных средств и соблюдение инструкции помогают вырастить здоровый, обильный урожай картофеля даже в неблагоприятных условиях.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Королевы тени: почему хосты и гейхеры — идеальный выбор
Создаём стильную комнату для подростка. Советы по дизайну
Ошибка при посадке огурцов: следите за расстоянием, чтобы не потерять урожай
Развитие мозга до и после рождения: новые данные о важнейших изменениях
Ужесточение правил для авто: что запретят и что останется легальным
Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30
Краснодарский край зимой: пляжи, горы и праздничное настроение
Модные образы для вечеринок в холодное время года
Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом
Как быстро восстановиться после тренировки: новый способ нашли ученые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.