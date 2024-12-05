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Тенистый сад мечты: как выбрать и посадить астильбу

2:14
Садоводство

Астильба — декоративное многолетнее растение, которое прекрасно себя чувствует в затенённых участках сада. Её ценят за красивую листву, эффектные соцветия и неприхотливость. В природной среде существует около 40 видов астильбы, из которых селекционеры вывели множество садовых сортов.

Астильба
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Астильба

Высота растения варьируется от 8 до 100 см, в зависимости от разновидности.

Листва — сложная, перистая, с зубчатой кромкой, может быть матовой или блестящей, иногда с бронзовым или красноватым отливом.

Во время цветения астильба украшена метёлками из множества мелких бутонов, которые радуют разнообразием оттенков и нежным ароматом.

Растение любит плодородный и влажный грунт, подходит суглинок с добавлением перегноя. Для большинства сортов оптимально разреженное затенение, но некоторые разновидности хорошо чувствуют себя на солнце. Земля под кустами должна оставаться влажной, поэтому регулярный полив и мульчирование крайне важны.

Посадка корневищ проводится весной, когда почва прогрелась. Лунки готовятся глубиной 30 см, с добавлением золы и суперфосфата. Корневища размещают так, чтобы почки возобновления оказались на глубине 3-5 см. После посадки почву мульчируют торфом, опилками или древесной корой.

Уход за астильбой включает регулярный полив, особенно в жару, подкормки азотом весной и фосфорно-калийными удобрениями после цветения. Каждые 5 лет кусты желательно делить, чтобы растение сохраняло декоративность.

Среди популярных видов выделяются японская астильба с яркими соцветиями и китайская астильба с плотными метёлками. Астильба Арендса и простолистная разновидности радуют широкой палитрой оттенков, идеально подходя для создания ярких акцентов в тенистом саду.

Это растение — не только украшение, но и ранний медонос, привлекающий пчёл и других полезных насекомых.

Уточнения

Асти́льба или Астильбе (лат. Astilbe) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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