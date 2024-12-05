Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заболеваемость микоплазмой в Бурятии выросла в пять раз
К 2029 году иранский стартап Роза выйдет на полную мощность в Астраханской области
Как создать идеальный макияж для фотосессии, чтобы блистать на снимках?
Секреты долгого хранения помидоров: радуем гостей на Новый год
Васильев спрогнозировал, будут ли выступать российские атлеты на Играх-2026
Винегрет с сельдью — вкусное и пикантное смешение двух любимых салатов в одном
В США кот прошел 2300 километров от Йеллоустуна до Калифорнии, чтобы вернуться домой
Недавно обнаруженная креветка угрожает морской экосистеме близ Греции
Как обрезать клематис, чтобы добиться обильного цветения

Выращивание ремонтантной малины: от первых шагов до обильного урожая

3:31
Садоводство

Ремонтантная малина — это уникальная культура, которая позволяет наслаждаться урожаем на протяжении всего сезона, начиная с лета и заканчивая поздней осенью. Благодаря способности плодоносить дважды за год, она становится всё популярнее среди садоводов.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Ремонтантные сорта малины выделяются крупными ягодами, устойчивостью к болезням и улучшенными вкусовыми качествами. Однако для успешного выращивания важно учитывать особенности посадки и ухода за растением.

Почему стоит сажать ремонтантную малину весной

Посадка весной имеет ряд преимуществ:

  • Первый урожай можно получить уже осенью того же года.
  • Растения за тёплый сезон укореняются, адаптируются к почве и легче переживают зиму.
  • Кусты успевают окрепнуть и сформировать новые побеги.

При этом важно выбрать хорошо освещённое место для малинника и не загущать посадки, чтобы избежать болезней и сохранить крупный размер ягод.

Советы по посадке

  • Весеннюю посадку проводят до начала вегетации, когда минует угроза заморозков (в Беларуси — начало или середина апреля).
  • Верхушки саженцев обрезают на 20-25 см.
  • Посадочные ямы делают глубиной 40-50 см для лучшей приживаемости.
  • После посадки почву утрамбовывают, обильно поливают и укладывают слой мульчи толщиной 10-15 см.

В первый год урожай будет небольшим, но ягоды появятся уже к концу лета, а саженцы гарантированно приживутся.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины способны плодоносить как на прошлогодних, так и на однолетних побегах. Это позволяет собирать урожай до двух месяцев, вплоть до заморозков. Такие сорта устойчивы к низким температурам и самообновляются, что снижает необходимость постоянной чистки малинника.

Ремонтантная малина бывает двух типов:

  1. Осенние сорта - дают урожай в конце сезона.
  2. Непрерывно плодоносящие сорта - радуют ягодами весь сезон.

Лучшие сорта ремонтантной малины

Гигант жёлтая: мощные кусты, не требующие опоры. Ягоды до 12 г, устойчивы к засухе и перепадам температуры. Сладкие и ароматные.

Гигант красная: даёт два урожая за сезон, плоды до 9 кг с куста. Отличная транспортабельность.

Гигант оранжевая: сладкие гипоаллергенные ягоды, морозостойкость до -30 °C. Подходит для консервации.

Уход за ремонтантной малиной

Уход несложен, но требует регулярности:

Полив: особенно важен в период завязи и плодоношения. Почва должна оставаться влажной.

Рыхление и удаление сорняков: позволяет сохранить здоровье растений.

Подкормка: азотные удобрения летом и комплексные осенью, также эффективен перепревший навоз.

Обрезка и подготовка к зиме: удаляют листья, а кусты покрывают мульчей.

Важно помнить, что ремонтантную малину следует сажать подальше от обычных сортов, чтобы избежать заражения болезнями.

Если вы выберете ремонтантные сорта малины, то обеспечите себя вкусным и обильным урожаем на долгие годы!

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на - группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Р

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
Недавно обнаруженная креветка угрожает морской экосистеме близ Греции
Как обрезать клематис, чтобы добиться обильного цветения
Тайский суп "Том Ям Кунг" вошёл в список наследия ЮНЕСКО
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
Российским магазинам запретили повышать цены перед праздниками
Lada Iskra уже выпускают для отладки производства
Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час
Минус горошек, плюс копчёная курочка — невероятно вкусный вариант оливье к празднику
Ритуалы ухода за кожей, которые снимут стресс и придадут сияние
Как пересадка рассады влияет на её развитие: мифы и реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.