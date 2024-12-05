Выращивание ремонтантной малины: от первых шагов до обильного урожая

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ремонтантная малина — это уникальная культура, которая позволяет наслаждаться урожаем на протяжении всего сезона, начиная с лета и заканчивая поздней осенью. Благодаря способности плодоносить дважды за год, она становится всё популярнее среди садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Ремонтантные сорта малины выделяются крупными ягодами, устойчивостью к болезням и улучшенными вкусовыми качествами. Однако для успешного выращивания важно учитывать особенности посадки и ухода за растением.

Почему стоит сажать ремонтантную малину весной

Посадка весной имеет ряд преимуществ:

Первый урожай можно получить уже осенью того же года.

Растения за тёплый сезон укореняются, адаптируются к почве и легче переживают зиму.

Кусты успевают окрепнуть и сформировать новые побеги.

При этом важно выбрать хорошо освещённое место для малинника и не загущать посадки, чтобы избежать болезней и сохранить крупный размер ягод.

Советы по посадке

Весеннюю посадку проводят до начала вегетации, когда минует угроза заморозков (в Беларуси — начало или середина апреля).

Верхушки саженцев обрезают на 20-25 см.

Посадочные ямы делают глубиной 40-50 см для лучшей приживаемости.

После посадки почву утрамбовывают, обильно поливают и укладывают слой мульчи толщиной 10-15 см.

В первый год урожай будет небольшим, но ягоды появятся уже к концу лета, а саженцы гарантированно приживутся.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины способны плодоносить как на прошлогодних, так и на однолетних побегах. Это позволяет собирать урожай до двух месяцев, вплоть до заморозков. Такие сорта устойчивы к низким температурам и самообновляются, что снижает необходимость постоянной чистки малинника.

Ремонтантная малина бывает двух типов:

Осенние сорта - дают урожай в конце сезона. Непрерывно плодоносящие сорта - радуют ягодами весь сезон.

Лучшие сорта ремонтантной малины

Гигант жёлтая: мощные кусты, не требующие опоры. Ягоды до 12 г, устойчивы к засухе и перепадам температуры. Сладкие и ароматные.

Гигант красная: даёт два урожая за сезон, плоды до 9 кг с куста. Отличная транспортабельность.

Гигант оранжевая: сладкие гипоаллергенные ягоды, морозостойкость до -30 °C. Подходит для консервации.

Уход за ремонтантной малиной

Уход несложен, но требует регулярности:

Полив: особенно важен в период завязи и плодоношения. Почва должна оставаться влажной.

Рыхление и удаление сорняков: позволяет сохранить здоровье растений.

Подкормка: азотные удобрения летом и комплексные осенью, также эффективен перепревший навоз.

Обрезка и подготовка к зиме: удаляют листья, а кусты покрывают мульчей.

Важно помнить, что ремонтантную малину следует сажать подальше от обычных сортов, чтобы избежать заражения болезнями.

Если вы выберете ремонтантные сорта малины, то обеспечите себя вкусным и обильным урожаем на долгие годы!

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на - группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Р

