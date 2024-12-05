Выращивание ремонтантной малины: от первых шагов до обильного урожая

Ремонтантная малина — это уникальная культура, которая позволяет наслаждаться урожаем на протяжении всего сезона, начиная с лета и заканчивая поздней осенью. Благодаря способности плодоносить дважды за год, она становится всё популярнее среди садоводов.
Ремонтантные сорта малины выделяются крупными ягодами, устойчивостью к болезням и улучшенными вкусовыми качествами. Однако для успешного выращивания важно учитывать особенности посадки и ухода за растением.
Посадка весной имеет ряд преимуществ:
При этом важно выбрать хорошо освещённое место для малинника и не загущать посадки, чтобы избежать болезней и сохранить крупный размер ягод.
В первый год урожай будет небольшим, но ягоды появятся уже к концу лета, а саженцы гарантированно приживутся.
Ремонтантные сорта малины способны плодоносить как на прошлогодних, так и на однолетних побегах. Это позволяет собирать урожай до двух месяцев, вплоть до заморозков. Такие сорта устойчивы к низким температурам и самообновляются, что снижает необходимость постоянной чистки малинника.
Ремонтантная малина бывает двух типов:
Гигант жёлтая: мощные кусты, не требующие опоры. Ягоды до 12 г, устойчивы к засухе и перепадам температуры. Сладкие и ароматные.
Гигант красная: даёт два урожая за сезон, плоды до 9 кг с куста. Отличная транспортабельность.
Гигант оранжевая: сладкие гипоаллергенные ягоды, морозостойкость до -30 °C. Подходит для консервации.
Уход несложен, но требует регулярности:
Полив: особенно важен в период завязи и плодоношения. Почва должна оставаться влажной.
Рыхление и удаление сорняков: позволяет сохранить здоровье растений.
Подкормка: азотные удобрения летом и комплексные осенью, также эффективен перепревший навоз.
Обрезка и подготовка к зиме: удаляют листья, а кусты покрывают мульчей.
Важно помнить, что ремонтантную малину следует сажать подальше от обычных сортов, чтобы избежать заражения болезнями.
Если вы выберете ремонтантные сорта малины, то обеспечите себя вкусным и обильным урожаем на долгие годы!
Ремонта́нтная мали́на - группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Р
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