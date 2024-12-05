Как обрезать клематис, чтобы добиться обильного цветения

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клематис — невероятно красивое лиановидное растение, которое радует обильным цветением с весны до осени. Это идеальный выбор для вертикального озеленения, особенно в сочетании с плетистыми розами. Сорта клематиса поражают разнообразием: крупные и мелкие цветы, простые и махровые формы, оттенки на любой вкус. Однако залогом пышного цветения в следующем сезоне является правильная обрезка, зависящая от типа растения.

Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клематис

Типы клематисов по обрезке

Группа A — "Княжики" (сорта Atragene). Бутоны формируются на побегах прошлого года, поэтому обрезка минимальная: удаляются только сухие и поврежденные стебли. Раз в 5-6 лет проводится омолаживающая обрезка: на первом этапе обрезается половина побегов, а на следующий год — оставшиеся. Это позволяет растению полноценно зацвести к третьему году.

Группа B — крупноцветковые гибриды (Патенс, Флорида, Ланугиноза). Бутоны закладываются как на прошлогодних, так и на текущих побегах. После цветения лианы обрезают на 10-15 узлов (около 1,5 м).

Группа C — неприхотливые сорта (Витицелла, Жакмана, Интегрифолия и другие). Бутоны появляются только на побегах текущего года. Перед зимой лианы обрезают почти полностью, оставляя 2-3 почки на высоте 20-25 см.

Если вы не знаете сорт, определите подходящую обрезку экспериментально: одну часть лианы обрежьте умеренно, другую сильно. Сравнив обилие цветения на следующий год, выберите оптимальный способ.

Как правильно обрезать клематисы

Срезайте побеги снизу вверх небольшими отрезками, чтобы избежать повреждений соседних почек.

Удалите все листья и черешки, оставшиеся на опорах. Это удобнее делать весной, когда сухие листья легко опадают.

Не обрезайте побеги при посадке! Это может нарушить баланс между корневой и наземной частью растения. Единственное исключение — прищипка верхушек для лучшего ветвления.

Зимовка клематисов

Группа A: зимует на опоре. Основание куста можно укрыть торфом или опилками, остальное сделает снег.

Группа B: снимается с опоры, укладывается кольцом на настил и покрывается лапником, листьями и нетканым материалом.

Группа C: обрезанные побеги засыпаются слоем укрывного материала толщиной 40-50 см (торф, солома, листья), накрываются пленкой с отверстиями для вентиляции.

Эти меры помогут сохранить клематисы здоровыми и готовыми к цветению в новом сезоне.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

