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Как обрезать клематис, чтобы добиться обильного цветения

2:58
Садоводство

Клематис — невероятно красивое лиановидное растение, которое радует обильным цветением с весны до осени. Это идеальный выбор для вертикального озеленения, особенно в сочетании с плетистыми розами. Сорта клематиса поражают разнообразием: крупные и мелкие цветы, простые и махровые формы, оттенки на любой вкус. Однако залогом пышного цветения в следующем сезоне является правильная обрезка, зависящая от типа растения.

Клематис
Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематис

Типы клематисов по обрезке

Группа A — "Княжики" (сорта Atragene). Бутоны формируются на побегах прошлого года, поэтому обрезка минимальная: удаляются только сухие и поврежденные стебли. Раз в 5-6 лет проводится омолаживающая обрезка: на первом этапе обрезается половина побегов, а на следующий год — оставшиеся. Это позволяет растению полноценно зацвести к третьему году.

Группа B — крупноцветковые гибриды (Патенс, Флорида, Ланугиноза). Бутоны закладываются как на прошлогодних, так и на текущих побегах. После цветения лианы обрезают на 10-15 узлов (около 1,5 м).

Группа C — неприхотливые сорта (Витицелла, Жакмана, Интегрифолия и другие). Бутоны появляются только на побегах текущего года. Перед зимой лианы обрезают почти полностью, оставляя 2-3 почки на высоте 20-25 см.

Если вы не знаете сорт, определите подходящую обрезку экспериментально: одну часть лианы обрежьте умеренно, другую сильно. Сравнив обилие цветения на следующий год, выберите оптимальный способ.

Как правильно обрезать клематисы

  • Срезайте побеги снизу вверх небольшими отрезками, чтобы избежать повреждений соседних почек.
  • Удалите все листья и черешки, оставшиеся на опорах. Это удобнее делать весной, когда сухие листья легко опадают.
  • Не обрезайте побеги при посадке! Это может нарушить баланс между корневой и наземной частью растения. Единственное исключение — прищипка верхушек для лучшего ветвления.

Зимовка клематисов

Группа A: зимует на опоре. Основание куста можно укрыть торфом или опилками, остальное сделает снег.

Группа B: снимается с опоры, укладывается кольцом на настил и покрывается лапником, листьями и нетканым материалом.

Группа C: обрезанные побеги засыпаются слоем укрывного материала толщиной 40-50 см (торф, солома, листья), накрываются пленкой с отверстиями для вентиляции.

Эти меры помогут сохранить клематисы здоровыми и готовыми к цветению в новом сезоне.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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