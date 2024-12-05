Как обрезать клематис, чтобы добиться обильного цветения

Клематис — невероятно красивое лиановидное растение, которое радует обильным цветением с весны до осени. Это идеальный выбор для вертикального озеленения, особенно в сочетании с плетистыми розами. Сорта клематиса поражают разнообразием: крупные и мелкие цветы, простые и махровые формы, оттенки на любой вкус. Однако залогом пышного цветения в следующем сезоне является правильная обрезка, зависящая от типа растения.
Группа A — "Княжики" (сорта Atragene). Бутоны формируются на побегах прошлого года, поэтому обрезка минимальная: удаляются только сухие и поврежденные стебли. Раз в 5-6 лет проводится омолаживающая обрезка: на первом этапе обрезается половина побегов, а на следующий год — оставшиеся. Это позволяет растению полноценно зацвести к третьему году.
Группа B — крупноцветковые гибриды (Патенс, Флорида, Ланугиноза). Бутоны закладываются как на прошлогодних, так и на текущих побегах. После цветения лианы обрезают на 10-15 узлов (около 1,5 м).
Группа C — неприхотливые сорта (Витицелла, Жакмана, Интегрифолия и другие). Бутоны появляются только на побегах текущего года. Перед зимой лианы обрезают почти полностью, оставляя 2-3 почки на высоте 20-25 см.
Если вы не знаете сорт, определите подходящую обрезку экспериментально: одну часть лианы обрежьте умеренно, другую сильно. Сравнив обилие цветения на следующий год, выберите оптимальный способ.
Группа A: зимует на опоре. Основание куста можно укрыть торфом или опилками, остальное сделает снег.
Группа B: снимается с опоры, укладывается кольцом на настил и покрывается лапником, листьями и нетканым материалом.
Группа C: обрезанные побеги засыпаются слоем укрывного материала толщиной 40-50 см (торф, солома, листья), накрываются пленкой с отверстиями для вентиляции.
Эти меры помогут сохранить клематисы здоровыми и готовыми к цветению в новом сезоне.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
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