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Успех в саду — как правильно подкармливать томаты для рекордного урожая

3:18
Садоводство

Высаживая семена томатов на рассаду, каждый садовод мечтает о богатом урожае крупных и сладких помидоров. Уже через несколько недель после посадки рассады в открытый грунт на кустах начинают формироваться цветочные кисти. Именно в этот период важно обеспечить правильный уход и подкормку, чтобы растение могло развиваться полноценно и давать обильный урожай.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Какие удобрения нужны томатам

Для роста и формирования плодов томатам необходимы основные питательные элементы: азот, фосфор и калий. Недостаток каждого из них можно определить по внешнему виду растения:

  • Азотное голодание: листья желтеют, начиная с нижних, и постепенно поражаются вплоть до макушки.
  • Дефицит фосфора: ботва приобретает фиолетовый оттенок, как будто растение подверглось заморозкам.
  • Недостаток калия: листья обесцвечиваются, затем буреют и высыхают.
    Минеральные удобрения

Во время цветения томатам особенно нужны фосфор (для образования завязей) и калий (для роста плодов). Для подкормки подойдут:

  • простой и двойной суперфосфат;
  • монофосфат калия;
  • хлорид и сульфат калия.

Однако избыток азота в этот период может навредить урожаю, так как стимулирует рост листвы вместо образования плодов. Если азот все же необходим, лучше использовать комплексные удобрения, где его содержание сбалансировано, например, такие средства как "Синьор Помидор", "Фертика" или "Кемира Универсал".

Органические удобрения

Многие дачники предпочитают органику, считая её более безопасной для растений. Среди популярных органических подкормок выделяются:

  • Дрожжи: стимулируют рост томатов. Для приготовления раствора 100 г свежих дрожжей разводят в литре теплой воды, настаивают и разбавляют в ведре воды. Этого хватает на 15 кустов.
  • Зола: содержит кальций, магний и фосфор. Под каждый куст можно добавлять 1 столовую ложку золы раз в неделю или поливать кусты зольным раствором (100 г на ведро воды).
  • Гумат: улучшает плодоношение даже на бедной почве. Используется согласно инструкции.
  • Йод: увеличивает завязь. Для полива под корень готовят раствор из 3 капель йода на 10 л воды.
  • Внекорневые подкормки

Подкормка через листья позволяет быстрее доставить питательные вещества. Для этого используют:

  • Борная кислота: стимулирует плодообразование в жару. Готовят раствор из 10 г кислоты на стакан горячей воды, разбавляют в 10 л воды.
  • Йод с молоком и перекисью: 30 капель йода, 1 литр молока и 1 ст. ложка перекиси разводятся в 9 л воды.
  • Зольный раствор: 300 г золы кипятят в 3 л воды, настаивают и используют для опрыскивания.

Эти методы помогут обеспечить томатам все необходимые условия для формирования обильного и здорового урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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