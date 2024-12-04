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Как создать идеальную клумбу с тюльпанами и нарциссами

2:07
Садоводство

Тюльпаны и нарциссы — одни из самых популярных весенних луковичных растений в наших садах. Благодаря разнообразию видов и сортов, эти цветы могут стать основой потрясающих цветников. Мы ценим их за красоту, неприхотливость и простоту в уходе. Чтобы они оставались яркими и красивыми на протяжении всего сезона, важно правильно подобрать для них компаньонов.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тюльпаны

Тюльпаны и нарциссы имеют свои особенности в ландшафтном дизайне. Они часто используются для создания ковровых посадок на клумбах, обрамления дорожек, украшения рокариев и альпинариев, а также для подбивки древесно-кустарниковых композиций. Если вы решите выкапывать луковицы тюльпанов и нарциссов, делайте это только после полного увядания листьев, чтобы они успели накопить питательные вещества.

Как утверждают ландшафтные дизайнеры, идеальные компаньоны для этих цветов — это такие же неприхотливые растения, как фритиллярии, примулы, мускари, пушкинии и крокусы. Великолепно смотрятся рядом с ними и гиацинты, высаженные группами. Однако у этой красоты есть один недостаток — растения рано уходят на покой, и клумбы могут выглядеть оголёнными.

Для маскировки пустых мест на клумбе можно использовать почвопокровные растения, такие как живучка, камнеломка и седум. Однако нужно помнить, что при выкапывании луковичных можно повредить эти растения. Еще одной отличной альтернативой являются однолетние цветы. Их можно высаживать сразу после тюльпанов и нарциссов, и клумбы снова будут полны зелени и ярких цветов.

Хвойные растения также прекрасно служат фоном для тюльпанов и нарциссов. Однако важно учитывать, что поверхностная корневая система хвойных может быть повреждена при регулярной выкапывании луковиц. Тем не менее, подножие вечнозеленых изгородей с лентами из тюльпанов и нарциссов выглядит очень эффектно.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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