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Многолетники, которые зацветут в первый год – секреты быстрого цветения

Садоводство

Многолетники, в отличие от однолетников, радуют глаз не один сезон, но часто начинают цвести только на второй год после посадки. Если хочется увидеть цветущий сад уже в первый сезон, на помощь приходят сорта, которые могут зацвести в год посадки. Среди них можно выделить такие растения, как виола, аквилегия, эхинацея, рудбекия и нивяник.

Виола
Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Виола

Виола, или анютины глазки, известна своими яркими цветами с контрастными пятнами. Хотя это двухлетнее растение, существуют сорта, которые могут зацвести в первый год после посева.

Чтобы ускорить цветение, рекомендуется высеивать семена на рассаду в январе, добавлять фосфор в грунт и использовать фитолампы для досвечивания. Когда растения наберут высоту и начнут развиваться, их нужно пересаживать в отдельные стаканчики.

Аквилегия (водосбор) — изящное растение с колокольчатыми цветами. Для того чтобы семена аквилегии проросли быстро и дружно, проводится стратификация в холодильнике при температуре +4°C в течение 2-3 недель. После этого семена можно замочить в растворе стимуляторов роста для улучшения прорастания. Пикировка и высадка в грунт обеспечат цветение уже во второй половине лета.

Эхинацея — это не только красивое, но и полезное растение, используемое в народной медицине. Для того чтобы эхинацея зацвела в год посадки, нужно вырастить закаленную рассаду, высевая семена за 20 недель до предполагаемого начала цветения и высаживая растения на клумбу как можно раньше.

Рудбекия, с крупными желто-коричневыми цветами, также зацветет в первый год при правильном уходе. Семена высевают на рассаду зимой, досвечивают и высаживают весной. Правильный уход и питание почвы способствуют быстрому цветению.

Нивяник — еще один замечательный многолетник с белыми ромашковидными цветами. Для раннего цветения следует высевать семена в январе, пересаживать рассаду в отдельные горшки и удобрять растения в течение сезона.

Существует и множество других многолетников, таких как маргаритка, флокс многолетний и наперстянка, которые могут цвести уже в первый год, если их правильно вырастить. Выбирайте растения, которые подходят вашему саду, и уже в первый год сможете насладиться их красотой.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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