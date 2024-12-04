Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти китайские авто готовят неприятные сюрпризы для владельцев
Советы по выбору брюк, которые идеально подойдут вашей фигуре
Какие продукты способны разжижать кровь
В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Skoda Karoq
Путеводитель «Короче» помогает туристам с особыми потребностями
Польза арахисовой пасты: похудение, иммунитет, здоровье костей
Редчайший кит стал объектом уникального исследования в Новой Зеландии
Китайский рынок теряет статус локомотива нефтяного спроса
Такой будет хорош и на новогоднем столе — готовим пикантный винегрет с сельдью

Не упустите момент: что сделать на даче после первого снегопада

Садоводство » Советы

Первый снегопад — это не только праздник для глаз, но и знаковое событие для дачников. С приходом зимы садовые работы переходят на новый уровень, и важно правильно подготовить свою дачу к зимнему сезону. 

Деревянный дом в лесу, занесенный снегом
Фото: wikimedia.org by Estormiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянный дом в лесу, занесенный снегом

Убрать остатки растительности

После первого снегопада рекомендуется провести уборку остатков растительности на участке. Листья, сухие ветви и отмершие растения могут привести к различным проблемам, включая возникновение болезней и привлечение вредителей. 

Процедура:

  • Уберите с участка все сухие листья и стебли.
  • Скошенные травы, особенно с высоким содержанием азота, могут стать источником гнили, поэтому их тоже стоит удалить.
  • Сложите остатки растительности в компостную кучу или вывезите с участка.

Эта процедура поможет сохранить здоровье почвы и уменьшит риск заболеваний весной.

Обеспечить защиту растений

Зима может быть суровой для многих садовых растений, поэтому важно позаботиться о них заранее. Особенно это касается многолетников, молодых саженцев и декоративных растений.

Процедура:

  • Для кустарников и молодых деревьев оберните стволы и скелетные ветви специальными защитными материалами, такими как мешковина или нетканый материал. Это защитит их от морозов и грызунов.
  • Для многолетних растений рекомендуется накрыть корневую систему слоем мульчи (сена, соломы или коры). Это поможет защитить корни от холода.
  • Если у вас есть плодовые деревья, легкие укрытия из спанбонда также помогут сохранить их от сильных морозов.

Заблаговременная защита растений значительно снижает риски повреждений и обеспечивает здоровый рост весной.

Подготовить инструменты и оборудование

Первый снег — это также время для переоценки состояния вашего дачного инвентаря и оборудования. Подготовка инструментов к зимним условиям важна для их долговечности и работоспособности.

Процедура:

  • Очистите и осмотрите все инструменты. Убедитесь, что они чисты и остры. Уберите ржавчину, если она появилась.
  • Инструменты, которые могут быть подвержены коррозии, тщательно высушите и при необходимости обработайте маслом.
  • Храните садовую технику в закрытом помещении, чтобы избежать ее повреждений от холода и влаги.

Летом вам будет проще работать с исправным инструментом, который не требует дополнительных затрат на ремонт.

Первый снегопад на даче сигнализирует о необходимости выполнения ряда подготовительных работ, которые помогут вашему участку пережить зиму без потерь. Удаление растительности, защита растений и подготовка инвентаря — важные шаги на пути к успешному садоводству. Правильный уход за своим участком в зимний период обеспечит здоровый и продуктивный сад в следующем сезоне. Помните, что инвестиции вашего времени и усилий сейчас дадут плоды в будущем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше
Военные новости
В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Последние материалы
В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Skoda Karoq
Путеводитель «Короче» помогает туристам с особыми потребностями
Польза арахисовой пасты: похудение, иммунитет, здоровье костей
Редчайший кит стал объектом уникального исследования в Новой Зеландии
Китайский рынок теряет статус локомотива нефтяного спроса
Такой будет хорош и на новогоднем столе — готовим пикантный винегрет с сельдью
Загитова удивила признанием, какую часть своего лица она усовершенствовала у косметолога
Этот способ чистки ковра работает лучше химчистки — проверьте сами!
Не поддавайся панике: что делать, если фиалка погибает от неправильного полива?
Новая волна из 13 иностранных брендов направляется в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.