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Вы не поверите, что зубная паста может сделать для вашего огорода

1:21
Садоводство

При завершении использования зубной пасты многие пользователи выбрасывают тюбик, не задумываясь о его содержимом. Однако более экономные люди находят способ собрать остатки средства, разрезая упаковку и используя зубную щетку. Но существует еще один, более креативный способ применения оставшейся пасты, который может заинтересовать дачников.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Зубная паста может стать основой для эффективного раствора против вредителей. Для этого требуется собрать остатки пасты из нескольких тюбиков или использовать новую. Необходимо разрезать тюбики и выдавить пасту в емкость с водой, соблюдая пропорцию: на ведро воды следует добавлять не более 50 граммов средства.

Спустя несколько часов получится готовый раствор, который необходимо перелить в пульверизатор.

При помощи этого раствора можно защитить капусту от капустной белянки. Эффективность обработки возрастает, если процедуру провести в конце весны или в начале лета. Кроме того, аналогичный раствор можно использовать и против других вредителей, таких как тля и муравьи.

Зубная паста, таким образом, превращается в полезное средство для защиты растений, что делает ее применение актуальным для дачников и садоводов.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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