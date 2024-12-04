Получите сочную клубнику с помощью органического удобрения

Каждый дачник, занимающийся выращиванием садовой земляники, стремится получить максимальный урожай сладких и сочных ягод. Достичь этого результата вполне реально, если правильно подойти к вопросам подкормки растений.
Одним из самых эффективных средств для повышения урожайности клубники является коровий навоз, который обеспечивает растения необходимыми элементами.
Для приготовления подкормки следует сделать раствор из коровьего навоза, используя соотношение 1:15. То есть на один объем удобрения нужно добавить 15 объемов чистой воды. После этого смесь настаивается в течение 72 часов. Готовый раствор рекомендуется вносить под каждый куст клубники в объеме около одного литра.
Применение такой подкормки во время плодоношения обеспечивает значительное увеличение количества и качества ягод. В коровьем навозе содержатся важные макроэлементы, такие как калий, фосфор и азот, которые способствуют активному росту и развитию растений.
Эти элементы играют ключевую роль в процессе формирования крупных и аппетитных ягод, что делает данное удобрение незаменимым помощником в садоводстве.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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