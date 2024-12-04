Получите сочную клубнику с помощью органического удобрения

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник, занимающийся выращиванием садовой земляники, стремится получить максимальный урожай сладких и сочных ягод. Достичь этого результата вполне реально, если правильно подойти к вопросам подкормки растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Одним из самых эффективных средств для повышения урожайности клубники является коровий навоз, который обеспечивает растения необходимыми элементами.

Для приготовления подкормки следует сделать раствор из коровьего навоза, используя соотношение 1:15. То есть на один объем удобрения нужно добавить 15 объемов чистой воды. После этого смесь настаивается в течение 72 часов. Готовый раствор рекомендуется вносить под каждый куст клубники в объеме около одного литра.

Применение такой подкормки во время плодоношения обеспечивает значительное увеличение количества и качества ягод. В коровьем навозе содержатся важные макроэлементы, такие как калий, фосфор и азот, которые способствуют активному росту и развитию растений.

Эти элементы играют ключевую роль в процессе формирования крупных и аппетитных ягод, что делает данное удобрение незаменимым помощником в садоводстве.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

