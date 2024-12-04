Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Год Змеи на пороге: как правильно накрыть новогодний стол
Не только мороз на улице — косметолог рассказала о главных опасностях для кожи зимой
Какие авто покупают в Китае: рейтинг лидеров 2024 года
Когда кошка стала слишком привязчивой
Опасные врезки в газопровод — глава Дагестана бьёт тревогу
Когда яблоня не подлежит восстановлению: что делать дальше?
Как туроператоры помогают сэкономить на путешествии
Секрет вкусного блюда: как правильно нарезать картошку
Российская технология изменит подход к упаковке продуктов

Получите сочную клубнику с помощью органического удобрения

1:19
Садоводство

Каждый дачник, занимающийся выращиванием садовой земляники, стремится получить максимальный урожай сладких и сочных ягод. Достичь этого результата вполне реально, если правильно подойти к вопросам подкормки растений.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Одним из самых эффективных средств для повышения урожайности клубники является коровий навоз, который обеспечивает растения необходимыми элементами.

Для приготовления подкормки следует сделать раствор из коровьего навоза, используя соотношение 1:15. То есть на один объем удобрения нужно добавить 15 объемов чистой воды. После этого смесь настаивается в течение 72 часов. Готовый раствор рекомендуется вносить под каждый куст клубники в объеме около одного литра.

Применение такой подкормки во время плодоношения обеспечивает значительное увеличение количества и качества ягод. В коровьем навозе содержатся важные макроэлементы, такие как калий, фосфор и азот, которые способствуют активному росту и развитию растений.

Эти элементы играют ключевую роль в процессе формирования крупных и аппетитных ягод, что делает данное удобрение незаменимым помощником в садоводстве.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Не только мороз на улице — косметолог рассказала о главных опасностях для кожи зимой
Какие авто покупают в Китае: рейтинг лидеров 2024 года
Когда кошка стала слишком привязчивой
Опасные врезки в газопровод — глава Дагестана бьёт тревогу
Когда яблоня не подлежит восстановлению: что делать дальше?
Как туроператоры помогают сэкономить на путешествии
Секрет вкусного блюда: как правильно нарезать картошку
Российская технология изменит подход к упаковке продуктов
Шесть ошибок в питании не дадут вам нарастить мышцы
Названы состояния, при которых полезен магний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.