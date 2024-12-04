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Как яичная скорлупа помогает овощам расти быстрее и лучше

1:25
Садоводство

Яичная скорлупа является недооцененным удобрением, которое может существенно улучшить состояние почвы и способствовать росту растений. В этом природном продукте содержатся не только кальций, но и железо, калий, магний, цинк и другие элементы, важные для здоровья растений.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Плюсом является доступность и низкая стоимость яичной скорлупы, которую можно использовать как в виде порошка, так и в форме раствора.

Однако не все растения реагируют на такую подкормку положительно. Цветная капуста, например, отлично реагирует на применение скорлупы. Также этот продукт подходит для томатов, но важно вносить его заранее, чтобы достичь наилучшего эффекта.

Для слив яичная скорлупа помогает защитить плоды от растрескивания, сохраняя их сочность. При выращивании картофеля рассыпание скорлупы между грядками способствует более быстрому и успешному росту.

Кроме того, рассада также оценит такую подкормку, поскольку она помогает бороться с грибковыми заболеваниями. Достаточно лишь измельчить скорлупу и добавить ее в контейнеры с рассадой. Вдобавок, удобрение будет полезно для перцев, баклажанов и моркови, обеспечивая растения необходимыми микроэлементами и способствуя их здоровому развитию.

Уточнения

Скорлупа — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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