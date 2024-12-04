Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданно захлопнулась дверь автомобиля? Что делать в мороз
Как в 48 выглядеть на 30? Жади из Клона раскрыла секрет идеальной фигуры
Во Франции обновили список запрещённых к продаже и нежелательных лекарств
BBI: обнаружена связь ретровирусов в ДНК и нейродегенеративных болезний
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Удивительные рецепты для зимней заготовки капусты, которые вы должны попробовать
Темные акустические колебания: ключ к тайне темной материи
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему

Почему компост — лучший друг каждого садовода

2:08
Садоводство

Компост представляет собой органическое удобрение, получаемое в результате разложения растительных остатков с участием микроорганизмов. Процесс компостирования имеет множество преимуществ, которые делают его ценным для садоводов и огородников.

Компост
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Компост улучшает структуру почвы, делая ее рыхлой и пористой, что обеспечивает лучший доступ воздуха и воды к корням растений. Он также способствует повышению плодородия почвы за счет наличия в своем составе необходимых питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий.

При создании компоста важно правильно подбирать и укладывать слои. На дно закладываются сухие отходы, такие как кора и листья, за которыми следуют "зеленые" отходы — овощные очистки и трава, а затем "коричневые" отходы, например, бумага и солома.

Чередование этих слоев помогает создать сбалансированную среду для разложения органики. Важно также обеспечить регулярное перемешивание и увлажнение компоста для ускорения процесса разложения и предотвращения неприятных запахов.

Подходящее место для компостирования должно быть выбрано с учетом удобства доступа и удаленности от жилых построек. Компостирование может происходить в ямах, кучах или ящиках, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Например, компостная яма сохраняет тепло и влагу, тогда как компостная куча занимает больше места и может быть менее эстетичной. Поддержка оптимальной влажности и аэрации также критически важны для успешного разложения органики.

Готовый компост имеет темно-коричневый цвет, землистый запах и рыхлую структуру. Использовать его можно в саду, огороде и цветниках для улучшения почвы, мульчирования и подкормки растений. Правильное внесение компоста может существенно повысить эффективность его использования, как при поверхностном, так и при смешанном методах.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры
Российский шоу-бизнес
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры Аудио 
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России Дмитрий Плотников Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении
Экспериментальный метод выращивания томатов без листьев
По словам орнитолога, в птичьих кормушках еда должна быть постоянно, а лучшее меню для птиц — семечки
BYD помогает Apple держаться на плаву
МИД России обвинил запад в накачивании Украины оружием до вступления в должность Трампа
Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.