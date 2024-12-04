Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции обновили список запрещённых к продаже и нежелательных лекарств
BBI: обнаружена связь ретровирусов в ДНК и нейродегенеративных болезний
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Темные акустические колебания: ключ к тайне темной материи
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении

Удивительные рецепты для зимней заготовки капусты, которые вы должны попробовать

1:51
Садоводство

Заготовка капусты на зиму является популярной практикой, позволяющей сохранить свежесть и вкус этого полезного овоща. Для получения качественной закуски важно выбирать плотные кочаны без повреждений и гнили.

Засолка капусты
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засолка капусты

В таких условиях консервированная капуста может сохраняться до двух лет в холодильнике или погребе, не теряя своих полезных свойств. Существует множество рецептов заготовки, включая квашение, маринование, заморозку и засолку.

Выбор метода зависит от предпочтений и желаемого результата. Квашение — традиционный способ, который позволяет сохранить хрустящую текстуру капусты. Для этого овощ помещают в емкость с солью и специями, оставляют для ферментации.

Маринование, в свою очередь, включает добавление уксуса и специй, что придаёт капусте более насыщенный вкус. Заморозка является удобным вариантом, но может повлиять на текстуру при размораживании.

Для заготовки лучше использовать поздние сорта капусты, которые отличаются плотной структурой. Кочаны очищаются от верхних листьев, промываются и нарезаются в соответствии с выбранным рецептом. Важным аспектом является соблюдение гигиенических норм и рецептуры.

Перед консервированием важно правильно закатать банки. Для этого потребуется стерилизованная тара, крышки и закаточная машинка. После заполнения банок их необходимо стерилизовать в кипящей воде, а затем проверить герметичность.

При соблюдении всех рекомендаций капуста может храниться в прохладном месте до восьми месяцев, однако для достижения наилучшего вкуса лучше употребить её в течение первых нескольких месяцев.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Наука и техника
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России Дмитрий Плотников Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении
Экспериментальный метод выращивания томатов без листьев
По словам орнитолога, в птичьих кормушках еда должна быть постоянно, а лучшее меню для птиц — семечки
BYD помогает Apple держаться на плаву
МИД России обвинил запад в накачивании Украины оружием до вступления в должность Трампа
Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.