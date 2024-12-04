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Экспериментальный метод выращивания томатов без листьев

2:03
Садоводство

Выращивание помидоров с использованием метода формирования куста по Гавришу позволяет оптимально распределить силы растения, что способствует более эффективному развитию плодов. Этот способ включает в себя правильное прищипывание, что помогает направить все ресурсы растения на урожай, а не на листву.

Томат, помидор
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томат, помидор

Основная идея формирования куста заключается в том, чтобы оставить один основной побег и, если необходимо, один или два дополнительных. Первый побег остается основным, а второй формируется под первой цветочной кистью. Если требуется третий побег, его можно оставить ниже второго. Это позволит добиться лучшего распределения урожая.

Для улучшения результатов в формировании куста также может быть применен метод Ганичкиной, который предполагает создание двух основных побегов. Это позволяет одной кисти быстро развиваться, в то время как другой побег созревает позже. Такой подход обеспечивает равномерное созревание плодов и увеличивает общую урожайность.

При этом важно помнить о значении листвы для растения. Листья необходимы для фотосинтеза, но в то же время они могут создавать условия для развития фитофтороза. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и освещенность.

Удаление всех листьев под плодовой кистью после формирования завязей помогает улучшить доступ кислорода и света к плодам, а также способствует направлению питательных веществ на их развитие. Однако удалять листву следует постепенно, по два листа в неделю, чтобы не вызвать стресс у растения.

Использование калийных удобрений после обрезки может ускорить процесс созревания, хотя это не влияет на нормальное созревание плодов. Применение метода формирования по Гавришу позволяет создать оптимальные условия для роста и развития помидоров, увеличивая качество и количество урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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