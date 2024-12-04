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Удивительные советы по выбору и уходу за ёлкой, чтобы она радовала вас на Новый год

Садоводство

Выбор новогодней елки является важной задачей, поскольку она становится центром внимания в праздничный период. Существует множество рекомендаций, помогающих сохранить ель в хорошем состоянии и правильно утилизировать её после праздников.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодняя ёлка

Правильный выбор и уход за елкой не только создают праздничную атмосферу, но и позволяют продлить жизнь этого символа Нового года.

При выборе ели важно внимательно осмотреть ствол. Он должен быть крепким и толстым, а хвоя — насыщенного зелёного цвета. Упругие ветви также свидетельствуют о хорошем состоянии дерева. Транспортируя ель, следует аккуратно привязать ветки к стволу, чтобы избежать повреждений.

Если елка приобретается заранее, её лучше хранить на прохладном балконе, завернутой в бумагу. Перед тем как занести в помещение, необходимо дать ей время адаптироваться к комнатной температуре.

Установка ели требует внимания: её следует расположить вдали от отопительных приборов. Если ёлка будет стоять в воде, рекомендуется добавить в неё аспирин, сахар и немного соли для улучшения состояния дерева.

Следует также следить за уровнем жидкости в ёмкости. Применение домашних средств для сохранения хвои гораздо эффективнее и экономичнее, чем покупка дорогостоящих средств.

После праздников возникает необходимость утилизировать ель. К сожалению, многие по-прежнему выбрасывают её рядом с мусорными контейнерами, что создает дополнительные проблемы для коммунальных служб.

В крупных городах открываются специальные пункты для переработки ёлок, где их используют как альтернативный вид топлива или для других нужд. Елка может быть полезна и после праздников: её хвоя подходит в качестве корма для животных, а распиленные на дрова части можно использовать в саду.

За границей утилизация елок организована лучше. В США и Европе деревья сдают в переработку, где из них делают наполнители для туалетов и топливо. Таким образом, даже после окончания праздников ель может принести пользу.

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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