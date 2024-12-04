Как пепел может убить ваши любимые растения

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пепел, образующийся после сжигания скошенной травы или деревьев, считается отличным удобрением. Его доступность и невысокая стоимость дополняются высокой концентрацией калия, фосфора, магния и других полезных элементов, способствующих улучшению состава почвы. Однако, несмотря на свою ценность, это удобрение не подходит для всех растений.

Фото: Selbst geschossen by Matthias Bauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лаванда

Некоторые опытные огородники подчеркивают, что даже самое качественное удобрение может оказаться вредным для определённых культур. В частности, в золе содержится значительное количество солей, которые могут негативно влиять на нежные корни рассады.

Поэтому важно учитывать дозировку при внесении золы, особенно на картофельных плантациях, поскольку избыток этого удобрения может привести к развитию грибка.

Кроме того, зола снижает кислотность почвы, что также не всегда бывает полезным. Некоторые растения, предпочитающие более кислую среду, могут плохо реагировать на такое изменение. К числу таких культур можно отнести лаванду, календулу, щавель, примулу и шалфей.

Эти растения могут оказаться чувствительными к золе, поэтому важно тщательно оценивать необходимость её использования.

В целом зола может стать полезным добавлением к почве, но необходимо учитывать специфику каждого растения и соблюдать умеренность при её использовании.

Уточнения

Пе́пел — субстанция, остающаяся после сгорания чего-либо, зола.

