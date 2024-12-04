Как пепел может убить ваши любимые растения

Пепел, образующийся после сжигания скошенной травы или деревьев, считается отличным удобрением. Его доступность и невысокая стоимость дополняются высокой концентрацией калия, фосфора, магния и других полезных элементов, способствующих улучшению состава почвы. Однако, несмотря на свою ценность, это удобрение не подходит для всех растений.
Некоторые опытные огородники подчеркивают, что даже самое качественное удобрение может оказаться вредным для определённых культур. В частности, в золе содержится значительное количество солей, которые могут негативно влиять на нежные корни рассады.
Поэтому важно учитывать дозировку при внесении золы, особенно на картофельных плантациях, поскольку избыток этого удобрения может привести к развитию грибка.
Кроме того, зола снижает кислотность почвы, что также не всегда бывает полезным. Некоторые растения, предпочитающие более кислую среду, могут плохо реагировать на такое изменение. К числу таких культур можно отнести лаванду, календулу, щавель, примулу и шалфей.
Эти растения могут оказаться чувствительными к золе, поэтому важно тщательно оценивать необходимость её использования.
В целом зола может стать полезным добавлением к почве, но необходимо учитывать специфику каждого растения и соблюдать умеренность при её использовании.
Пе́пел — субстанция, остающаяся после сгорания чего-либо, зола.
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