Как опытные садоводы борются с усыханием малины

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые ошибки в уходе за малиной легче предотвратить, чем исправить последствия. Эта культура считается неприхотливой и требует минимального набора условий, однако кустарник может начать сохнуть без видимых причин. В таком случае заметно уменьшается размер ягод, а листья теряют влагу, что должно насторожить.

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Существует несколько причин для такого состояния. Прежде всего, нехватка влаги. Малина предпочитает влажную почву и не переносит засуху. В условиях дефицита влаги ягоды могут мельчать, что говорит о стрессе растения. Также необходимо следить за питанием. Если кустарнику не хватает ресурсов для здорового развития завязей, он может сбрасывать часть урожая.

Более серьезной и опасной причиной может стать грибковая инфекция, известная как "усыхание ветвей". Эта болезнь поражает сосудистые пучки малины, что приводит к гибели веток и плодов.

Если болезнь была выявлена, необходимо действовать быстро. Для этого нужно провести обрезку: все пораженные побеги удаляются, причем резать следует до здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Удаленные ветви не следует оставлять на участке; их необходимо сжигать, чтобы споры не попали на здоровые растения. Правильный уход и внимательность помогут избежать серьезных потерь и сохранить урожай малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

