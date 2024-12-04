Как опытные садоводы борются с усыханием малины

Некоторые ошибки в уходе за малиной легче предотвратить, чем исправить последствия. Эта культура считается неприхотливой и требует минимального набора условий, однако кустарник может начать сохнуть без видимых причин. В таком случае заметно уменьшается размер ягод, а листья теряют влагу, что должно насторожить.
Существует несколько причин для такого состояния. Прежде всего, нехватка влаги. Малина предпочитает влажную почву и не переносит засуху. В условиях дефицита влаги ягоды могут мельчать, что говорит о стрессе растения. Также необходимо следить за питанием. Если кустарнику не хватает ресурсов для здорового развития завязей, он может сбрасывать часть урожая.
Более серьезной и опасной причиной может стать грибковая инфекция, известная как "усыхание ветвей". Эта болезнь поражает сосудистые пучки малины, что приводит к гибели веток и плодов.
Если болезнь была выявлена, необходимо действовать быстро. Для этого нужно провести обрезку: все пораженные побеги удаляются, причем резать следует до здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Удаленные ветви не следует оставлять на участке; их необходимо сжигать, чтобы споры не попали на здоровые растения. Правильный уход и внимательность помогут избежать серьезных потерь и сохранить урожай малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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