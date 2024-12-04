Что делать на даче после первого снегопада

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После первого снегопада важно уделить внимание даче и выполнить несколько ключевых процедур, которые помогут защитить растения и подготовить участок к зиме. Эти действия позволят расслабиться и уверенно ждать наступления весны.

Фото: pixnio.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Снег

Первым делом рекомендуется проверить состояние угодий. Если снегопад был незначительным, а толщина снежного покрова не превышает 15 см, стоит взять лопату и перебросить снег с дорожек на грядки с озимыми культурами. Такой подход обеспечит растениям дополнительную защиту от вымерзания в бесснежные зимы.

Второй шаг заключается в утеплении теплицы. Не стоит спешить: необходимо дождаться момента, когда грунт в теплице окончательно замерзнет. Обычно это происходит к концу декабря. Насыпание снега в теплицу не только увлажняет и насыщает почву, но и способствует уничтожению патогенов, что подготавливает грунт для будущих посадок.

Такой метод поможет сохранить подзимнюю рассаду в хорошем состоянии.

Третья важная процедура — укрытие кустарников снегом. Снег, выпавший после первого снегопада, может осыпаться с ветвей, оставляя растения уязвимыми перед морозами. Для их защиты снегом аккуратно укрываются кроны кустарников, что помогает сохранить тепло.

Важно не перегружать ветви, чтобы они не сломались под тяжестью снега. Также рекомендуется стряхивать снег с хвойных деревьев, особенно после оттепелей, чтобы предотвратить накопление излишков.

Эти простые, но эффективные шаги помогут дачникам обеспечить безопасность своих растений и подготовить участок к суровым зимним условиям.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

