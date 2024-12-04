Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые подкормки для пышного цветения фиалок
Секрет стабильного вождения — новые шины на задних колёсах
Почему нут называют суперфудом для здоровья
В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку
Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики

Что делать на даче после первого снегопада

1:49
Садоводство

После первого снегопада важно уделить внимание даче и выполнить несколько ключевых процедур, которые помогут защитить растения и подготовить участок к зиме. Эти действия позволят расслабиться и уверенно ждать наступления весны.

Снег
Фото: pixnio.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Снег

Первым делом рекомендуется проверить состояние угодий. Если снегопад был незначительным, а толщина снежного покрова не превышает 15 см, стоит взять лопату и перебросить снег с дорожек на грядки с озимыми культурами. Такой подход обеспечит растениям дополнительную защиту от вымерзания в бесснежные зимы.

Второй шаг заключается в утеплении теплицы. Не стоит спешить: необходимо дождаться момента, когда грунт в теплице окончательно замерзнет. Обычно это происходит к концу декабря. Насыпание снега в теплицу не только увлажняет и насыщает почву, но и способствует уничтожению патогенов, что подготавливает грунт для будущих посадок.

Такой метод поможет сохранить подзимнюю рассаду в хорошем состоянии.

Третья важная процедура — укрытие кустарников снегом. Снег, выпавший после первого снегопада, может осыпаться с ветвей, оставляя растения уязвимыми перед морозами. Для их защиты снегом аккуратно укрываются кроны кустарников, что помогает сохранить тепло.

Важно не перегружать ветви, чтобы они не сломались под тяжестью снега. Также рекомендуется стряхивать снег с хвойных деревьев, особенно после оттепелей, чтобы предотвратить накопление излишков.

Эти простые, но эффективные шаги помогут дачникам обеспечить безопасность своих растений и подготовить участок к суровым зимним условиям.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя
Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси
Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения
Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники
Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.