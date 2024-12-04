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Узнайте, как тяпка поможет вам победить сорняки и сделать вашу почву более плодородной

2:35
Садоводство

Тяпка представляет собой универсальный инструмент для удаления сорняков, обладая репутацией одного из лучших орудий для борьбы с растительностью. Подготовка почвы к посеву семян или посадке саженцев может осуществляться двумя способами: удалением травы тяпкой и перекопкой.

Фермер с тяпкой
Фото: flickr.com by Neil Palmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фермер с тяпкой

Применение первого способа считается более прогрессивным, поскольку сохраняет структуру почвы, включая отмершие корни и ходы червей. Это способствует образованию глубоких корней у растений, которые лучше переносят засуху.

Способ поверхностной обработки почвы с помощью тяпки активно используется садоводами, которые заботятся о своих грядках и не позволяют сорнякам разрастаться. Тяпка эффективно срезает молодые сорняки, не старше одного-двух месяцев, и значительно упрощает процесс ухода за участком. Важно выбирать тяпку с тонким лезвием, что обеспечит легкость и быстроту работы.

При выборе тяпки рекомендуется обращать внимание на толщину ее лезвия: идеальным вариантом будет 1-2 мм, что позволяет инструменту легко проникать в почву. В отличие от большинства товарных моделей с более толстыми лезвиями, качественные тяпки могут быть изготовлены из высококачественного металла и обеспечивать максимальную эффективность.

Кроме тяпки, полольники и плоскорезы также могут использоваться для борьбы с сорняками. Полольник "Стрелка", например, благодаря своей конструкции и качеству материала, может эффективно обрабатывать плотные и глинистые почвы. Полольник "Стремя" отличается тонким лезвием, что облегчает его использование на дернине.

Критика плоскореза Фокина связана с его толстыми лезвиями и трудоемкостью в работе, особенно в сравнении с вышеупомянутыми инструментами.

Перекопка, по мнению сторонников органического земледелия, не всегда является единственным и оптимальным вариантом, так как корни новых растений способны восстанавливать структуру почвы, что делает периодическую перекопку допустимой.

Важность правильной подготовки почвы заключается в том, что необходимо не только срезать траву, но и позволить ее корням сгнить, освобождая проходы для последующих растений. Этот процесс может занять от одного до трех месяцев.

Регулярная срезка сорняков позволяет значительно снизить их численность и способствует созданию более плодородной почвы без необходимости перекопки.

Уточнения

Моты́га — ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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