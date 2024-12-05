Простой способ предотвратить гниение георгинов

Георгины следует выкапывать на хранение после первых серьезных заморозков. Важно тщательно очистить клубни и осмотреть их, отбирая больные и слабые растения. Для предотвращения гнили рекомендуется обработать георгины фунгицидами. В статье представлены подробные рекомендации по способам хранения клубней георгин зимой и оптимальным условиям для этого.

Выкапывание георгин производится сразу после первых серьезных заморозков, когда листья и побеги начинают потемнеть и вянуть. В средней полосе обычно обрезку проводят во второй половине октября, когда температура воздуха достигает нуля.

Если заморозки были легкими, не стоит спешить с выкапыванием. Длительное пребывание растений в земле позволяет питательным веществам перейти из побегов в клубни, что способствует их зрелости и повышает шансы на выживание зимой.

При выкапывании георгин сначала срезают стебли, оставляя пеньки длиной 8-15 см. Затем обкапывают землю на расстоянии 25-35 см от центра растения и аккуратно извлекают клубни. После этого клубни очищают от земли и осматривают на признаки болезней.

Все поврежденные и больные клубни следует уничтожить. Слабые растения, которые плохо росли в течение сезона, также рекомендуется выбросить. Если имеется много сортов, полезно их промаркировать.

Подготовка клубней к хранению включает несколько этапов: удаление земли, промывание клубней в воде и обработка фунгицидами для предотвращения гниения. Обработанные клубни необходимо просушить в проветриваемом помещении.

Оптимальные условия хранения георгин — температура 3-8 °C и влажность около 70%. Важно обеспечивать регулярный приток свежего воздуха, чтобы избежать гниения. Клубни следует проверять на наличие гнили и удалять поврежденные.

Способы хранения варьируются от размещения в ящиках с торфом или песком до хранения в подвале или на утепленной лоджии. Подготовка к весенней посадке начинается за 3 недели до высадки, с постепенным привыканием к уличным условиям.