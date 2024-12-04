Как опытные садоводы используют спирт от паутинного клеща

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начинать борьбу с паутинным клещом необходимо сразу после его обнаружения, иначе вредитель способен серьезно повредить растения. Для защиты помидоров от этого насекомого применяются разнообразные методы, включая доступные и экологичные средства.

Хозяйственное мыло

Один из простых способов борьбы — использование хозяйственного мыла. Для приготовления раствора мыло измельчается и растворяется в небольшом количестве воды. Затем объем жидкости увеличивается в пять раз, добавляя чистую воду. Если клещ уже атаковал растения, обработка проводится каждые 48 часов. В профилактических целях достаточно одного применения в неделю.

Спиртовой раствор

Чистый спирт также может быть использован для борьбы с вредителем. На каждый литр воды добавляется одна капля спирта, после чего полученным раствором обрабатываются растения. Опрыскивание проводится раз в неделю, предпочтительно в вечернее время для большей эффективности.

Эти методы помогают не только защитить урожай от паутинного клеща, но и сохранить экологическую чистоту участка. Регулярность и своевременность обработок позволяют минимизировать риск распространения вредителя.

Уточнения

Этано́л (эти́ловый спирт, эти́лгидра́т, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — спирт) — органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.

