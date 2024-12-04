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Этот метод сохранит вашу свёклу свежей до конца весны

1:50
Садоводство

Для длительного хранения свеклы требуется тщательная подготовка. После выкопки урожая ботву обрезают, оставляя небольшие пеньки длиной до 1 см, чтобы избежать роста зимой. Корнеплоды не моются, а просушиваются на свежем воздухе в течение 2-4 часов или дольше в проветриваемом помещении.

Сухая земля легко отпадает, что упрощает сортировку. На хранение закладываются только целые и зрелые корнеплоды.

Хранилище подготавливается заранее: очищается, дезинфицируется и проветривается. Оптимальная температура составляет +2…+3 °C, а влажность — около 90%. Для вентиляции используются дымовые шашки или простая проверка систем. Хранить свеклу можно в ящиках, мешках, песке, опилках или даже в пакетах.

Каждый метод имеет свои особенности. Например, пересыпка песком предотвращает гниение, а мешковина обеспечивает хорошую вентиляцию.

Корнеплоды можно укладывать на картофель: свекла впитывает лишнюю влагу, улучшая сохранность обоих видов овощей. Однако не стоит размещать её рядом с тыквами, яблоками или грушами — это ускоряет порчу.

Лучше всего хранятся среднеспелые и позднеспелые сорта, такие как "Бордо 237" или "Командор". Они отличаются высокой лежкостью и устойчивостью к заболеваниям. Проблемы хранения, такие как размягчение или усыхание корнеплодов, решаются улучшением вентиляции или повышением влажности.

Соблюдение всех рекомендаций позволяет сохранить вкус и питательные свойства свеклы до следующего урожая.

 

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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