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Простой способ защитить картофель от вредителей

Садоводство

Защита огорода от вредителей — важная задача для каждого дачника. Картофельные посадки особенно подвержены атаке таких паразитов, как колорадский жук и проволочник. Однако есть действенный метод, который редко используется, — защита растений с помощью соседства с определёнными культурами.

Для отпугивания проволочника и жука-щелкуна рекомендуется высаживать георгины рядом с картофельными грядками. Эти цветы выделяют аромат, который вредители не переносят.

Дополнительно георгины оказывают негативное воздействие на пырей, что также способствует улучшению состояния почвы.

Ещё одним эффективным способом борьбы с паразитами является использование бобовых культур. Фасоль и горох не только отпугивают вредителей, но и обогащают почву азотом, что улучшает рост овощей.

Осенью стоит засеять участок горчицей. Когда растения вырастут примерно до 10 сантиметров, их следует скосить и перекопать вместе с побегами. Этот приём можно повторить и весной для дополнительной защиты и обогащения грунта.

Комбинация таких методов позволяет снизить зависимость от химических средств защиты растений и способствует созданию естественного баланса на участке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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