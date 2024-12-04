Зелень будет сочной, а лук-шалот не загниёт, если сажать его так

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем лук-шалот отличается от обычного лука

Лук-шалот значительно отличается по вкусу от обычного лука. Он более сочный, без резкого запаха лука, без горечи и имеет сладковатую нотку во вкусе. При приготовлении лук-шалот не мешает вкусу и аромату других продуктов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лук репчатый

Где и как сажать лук-шалот

В первую очередь растению необходимо достаточное количество солнечного света и умеренно увлажненная почва. Сажайте лук ранней весной или поздней осенью. Перед посадкой нужно срезать шейку луковицы и поместить ее в теплую воду на пару дней.



Старайтесь высаживать луковицы в борозды глубиной от 5 до 7 см. Выдерживайте расстояние между луковыми грядками около 25 см. После посадки обильно полейте почву теплой водой. Поливайте грядки с луком-шалотом после посадки не реже одного раза в пару дней. Когда зелень взойдет, сократите полив до двух раз в неделю.

Уточнения

Лук-шалот или лук аскалонский (лат. Allium ascalonicum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).



