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Зелень будет сочной, а лук-шалот не загниёт, если сажать его так

1:06
Садоводство

Чем лук-шалот отличается от обычного лука

Лук-шалот значительно отличается по вкусу от обычного лука. Он более сочный, без резкого запаха лука, без горечи и имеет сладковатую нотку во вкусе. При приготовлении лук-шалот не мешает вкусу и аромату других продуктов.

Лук репчатый
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лук репчатый

Где и как сажать лук-шалот

В первую очередь растению необходимо достаточное количество солнечного света и умеренно увлажненная почва. Сажайте лук ранней весной или поздней осенью. Перед посадкой нужно срезать шейку луковицы и поместить ее в теплую воду на пару дней. 
 
Старайтесь высаживать луковицы в борозды глубиной от 5 до 7 см. Выдерживайте расстояние между луковыми грядками около 25 см. После посадки обильно полейте почву теплой водой. Поливайте грядки с луком-шалотом после посадки не реже одного раза в пару дней. Когда зелень взойдет, сократите полив до двух раз в неделю.

Уточнения

Лук-шалот или лук аскалонский (лат. Allium ascalonicum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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