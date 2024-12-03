Как вырастить огурцы на подоконнике
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Чтобы вырастить огурцы в зимнем огороде, необходимо соблюсти ряд условий.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы
- В помещении должна быть высокая влажность воздуха, поэтому увлажнитель обязателен.
- Используйте профессиональный полноспектральный фито светильник желательно белого свечения от 70 Ватт. Досвечивайте 13 часов в сутки.
- Качественный грунт: верховой раскисленный торф плюс 20% биогумуса и плюс 10 % перлита.
- Когда огурцы хорошо пойдут в рост, делайте еженедельные подкормки.
- Обычному огурцу нужно кашпо на 10-12 литров, а миниатюрным гибридам хватит и 6-8 литров.
- Формируйте огурцы в один стебель.
- Полив выполняйте тёплой отстоянной водой, но не переувлажняйте сильно почву, это блокирует поступление питания.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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