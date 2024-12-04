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Что можно посадить рядом с кабачками? Названы лучшие соседи

0:54
Садоводство

Что можно посадить рядом с кабачками

Хорошими соседями кабачков являются ранние овощи и зелень. Например, это редис, капуста, шпинат, укроп, лук, чеснок, кинза, горчица.

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Как правило, их убирают с грядки где-то в начале июля — до того, как кабачковые кусты вырастут и начнут массово плодоносить. Рядом с кабачками также можно выращивать настурцию, кукурузу, горох, фасоль и помидоры.

Какое соседство не подходит для кабачков

Не стоит выращивать с кабачками похожие культуры — дыню, тыкву или огурцы. Дело в том, что у этих растений общие грибковые заболевания и их лучше отделить.

Кабачок также плохо растет рядом с патиссонами. У этих растений одни и те же виды вредителей, именно поэтому стоит их отделять.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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