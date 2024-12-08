Не дайте помидорам трескаться: всё, что нужно знать для идеального урожая

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Трещины на помидорах — явление, с которым сталкиваются многие огородники. Однако часто причины этого кроются не в природных факторах, а в ошибках самих дачников.

Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

Основные причины растрескивания помидоров:

1. Неправильный полив

Для нормального роста помидоров важно поддерживать постоянный уровень влажности почвы. Резкие колебания влаги (когда почва сначала пересыхает, а затем резко увлажняется) могут привести к растрескиванию плодов. Это связано с тем, что помидоры, как и другие растения, не успевают адаптироваться к изменениям условий.

Чтобы избежать этой проблемы, важно поливать помидоры регулярно. В жаркие дни — дважды в неделю, а в пасмурную погоду — раз в 5 дней. При этом не следует допускать пересыхания почвы.

Если ошибка уже допущена, то нужно восполнять влагу постепенно, чтобы растение могло адаптироваться к новым условиям.

2. Отсутствие защиты от жары

Высокие температуры — ещё одна частая причина появления трещин на помидорах. Под воздействием жары кожура плодов теряет эластичность, что значительно увеличивает риск повреждений.

Если вы выращиваете помидоры в теплице, не забывайте о регулярном проветривании. В случае сильной жары в парнике можно использовать известковое молоко, чтобы затенить растения. Покрывая крышу и стены теплицы этим раствором, вы создадите дополнительную защиту от перегрева.

3. Игнорирование профилактики болезней

Трещины на помидорах могут появляться не только из-за неправильного ухода, но и из-за заболеваний, таких как фитофтороз или вершинная гниль. Чтобы избежать этого, важно проводить профилактическую обработку растений фунгицидами и следить за состоянием растений.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

