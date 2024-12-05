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Квадратные арбузы: как вырастить их самостоятельно

2:34
Садоводство

Квадратные арбузы давно привлекают внимание своей необычной формой. Их появление на рынке вызвало восторг у покупателей, а многие дачники решили попробовать вырастить их самостоятельно.

Квадратный арбуз
Фото: flickr.com by Francisco Antunes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Квадратный арбуз

Особенности квадратных арбузов

Идея выращивания квадратных арбузов принадлежит японским селекционерам. На отечественном рынке они появились несколько лет назад и быстро завоевали популярность.

Помимо квадратной формы, энтузиасты начали выращивать арбузы в виде пирамид, звёзд и треугольников.

Важно отметить, что процесс получения таких форм не связан с генетическими изменениями. Для этого используются специальные формы, которые помогают придать плодам нужную геометрию.

Кому и зачем нужны квадратные арбузы

Квадратные арбузы стали настоящим маркетинговым ходом. Их нестандартная форма привлекла внимание потребителей, повысив интерес к арбузам в целом.

Для аграриев это стало возможностью повысить доходы, так как первые экземпляры продавались по высокой цене.

Компании по транспортировке оценили их компактность: квадратные арбузы удобнее укладывать в грузовики, что позволяет экономить место.

Обычные покупатели также нашли преимущества: такие арбузы легче резать на ровные порции.

Как вырастить квадратный арбуз

Процесс выращивания квадратных арбузов почти не отличается от обычного, за исключением этапа формирования.

Основные этапы:

  1. Подготовка семян.
    Семена проращивают в конце весны во влажном песке.
  2. Посадка в грунт.
    Семена высаживают, когда температура воздуха превышает +15°C. Участок должен быть хорошо освещённым, а почва — нейтральной. При необходимости добавляют известь и песок.
  3. Формирование плодов.
    Когда арбуз достигает размера яблока, его помещают в специальную форму, которая фиксируется со всех сторон.

В процессе роста арбуз постепенно заполняет всё пространство формы, приобретая нужную геометрию.

В специализированных магазинах можно приобрести формы для выращивания, наиболее популярной из которых остаётся квадратная.

Преимущества технологии

  • Привлекательный внешний вид и маркетинговая ценность.
  • Удобство транспортировки и хранения.
  • Лёгкость нарезки на ровные порции.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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