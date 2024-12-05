Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук и чеснок — неприхотливые культуры, которые легко выращивать на участке. Однако даже они могут негативно реагировать на неправильные подкормки. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как правильно удобрять эти растения и не навредить им.

Фото: Own work by Downtowngal Чеснок

1. Подготовка почвы

Ключ к успешному выращиванию лука и чеснока — подготовка почвы. Для этого:

Внесите перегной из расчёта одно ведро на квадратный метр.

Добавьте калийные удобрения и суперфосфат.

Хорошим вариантом также станут древесный уголь или опилки.

Опытные огородники советуют использовать перлит, который не только защищает растения от болезней, но и служит источником питательных веществ.

Для профилактики заболеваний можно применять "Фитоспорин" или его аналоги.

2. Удобрения весной

Весной отлично подойдёт водный раствор мочевины:

Разведите 1 ст. ложку мочевины в ведре воды.

Внесите раствор после полива по рыхлой почве.

3. Частота подкормок

Лук и чеснок не терпят избытка удобрений. Эти культуры легче переносят нехватку питательных веществ, чем их передозировку. Поэтому подкормки проводят всего два раза:

Первая подкормка — когда луковые перья достигают 10-11 см или на 10-й день роста чеснока. Вторая подкормка — спустя 2 недели после первой.

Совет:

Регулярность и умеренность в удобрении — залог здоровья лука и чеснока. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы собрать богатый и качественный урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

