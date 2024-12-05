Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая

Лук и чеснок — неприхотливые культуры, которые легко выращивать на участке. Однако даже они могут негативно реагировать на неправильные подкормки. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как правильно удобрять эти растения и не навредить им.
Ключ к успешному выращиванию лука и чеснока — подготовка почвы. Для этого:
Внесите перегной из расчёта одно ведро на квадратный метр.
Добавьте калийные удобрения и суперфосфат.
Хорошим вариантом также станут древесный уголь или опилки.
Опытные огородники советуют использовать перлит, который не только защищает растения от болезней, но и служит источником питательных веществ.
Для профилактики заболеваний можно применять "Фитоспорин" или его аналоги.
Весной отлично подойдёт водный раствор мочевины:
Лук и чеснок не терпят избытка удобрений. Эти культуры легче переносят нехватку питательных веществ, чем их передозировку. Поэтому подкормки проводят всего два раза:
Регулярность и умеренность в удобрении — залог здоровья лука и чеснока. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы собрать богатый и качественный урожай.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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