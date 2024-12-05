Как заставить орхидею цвести с помощью лимона

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидея — изысканный и капризный цветок, который требует особого ухода. Неправильный полив или подкормка могут не только лишить растение цветения, но и привести к его гибели. Однако есть простой способ, который поможет орхидее выпустить новые цветоносы и преобразить её внешний вид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Секретный метод полива с лимоном

Использование лимонного сока или лимонной кислоты в поливе создаёт кислую среду, которая предотвращает развитие грибков и плесени на корнях орхидеи. Регулярное применение такого метода делает листья орхидеи блестящими и мясистыми, корни — крепкими, а цветение — более продолжительным.

Как приготовить раствор для полива

Для лимонной кислоты: разведите 1/3 чайной ложки в 1 литре воды.

Для лимонного сока: используйте 1 чайную ложку на 1 литр воды.

Этапы обработки:

Проведите внекорневую обработку, опрыскав листья раствором. Погрузите корни орхидеи в подкисленную воду на 15 минут. Повторяйте процедуру 2 раза в месяц.

Результат

Уже через короткий промежуток времени растение преобразится: корни станут крепкими, листья — здоровыми и блестящими, а новые цветоносы порадуют обильным цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

