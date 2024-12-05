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Как заставить орхидею цвести с помощью лимона

1:22
Садоводство

Орхидея — изысканный и капризный цветок, который требует особого ухода. Неправильный полив или подкормка могут не только лишить растение цветения, но и привести к его гибели. Однако есть простой способ, который поможет орхидее выпустить новые цветоносы и преобразить её внешний вид.

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Секретный метод полива с лимоном

Использование лимонного сока или лимонной кислоты в поливе создаёт кислую среду, которая предотвращает развитие грибков и плесени на корнях орхидеи. Регулярное применение такого метода делает листья орхидеи блестящими и мясистыми, корни — крепкими, а цветение — более продолжительным.

Как приготовить раствор для полива

  • Для лимонной кислоты: разведите 1/3 чайной ложки в 1 литре воды.
  • Для лимонного сока: используйте 1 чайную ложку на 1 литр воды.

Этапы обработки:

  1. Проведите внекорневую обработку, опрыскав листья раствором.
  2. Погрузите корни орхидеи в подкисленную воду на 15 минут.
  3. Повторяйте процедуру 2 раза в месяц.

Результат

Уже через короткий промежуток времени растение преобразится: корни станут крепкими, листья — здоровыми и блестящими, а новые цветоносы порадуют обильным цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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