Простые подкормки для пышного цветения фиалок

Фиалки славятся своим пышным и продолжительным цветением, которое привлекает внимание многих цветоводов. Однако, чтобы эти растения радовали вас своими яркими цветами, важно обеспечить их правильным питанием. Вместо покупных удобрений можно использовать безопасные и эффективные народные средства.
Глюкоза, входящая в состав сахара, полезна для фиалок, особенно в периоды наращивания листьев или перед цветением.
Как приготовить:
Использованную заварку чёрного чая не стоит класть в горшок поверх земли, так как это может стать причиной плесени. Однако её можно использовать при пересадке фиалок: закопайте заварку в почву. Это обогатит субстрат органическими и минеральными веществами, полезными для растений.
Регулярное использование таких подкормок укрепит фиалки и сделает их цветение ещё более ярким и продолжительным.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.