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Простые подкормки для пышного цветения фиалок

1:13
Садоводство

Фиалки славятся своим пышным и продолжительным цветением, которое привлекает внимание многих цветоводов. Однако, чтобы эти растения радовали вас своими яркими цветами, важно обеспечить их правильным питанием. Вместо покупных удобрений можно использовать безопасные и эффективные народные средства.

Анютины глазки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анютины глазки

Народные подкормки для фиалок

1. Сахар

Глюкоза, входящая в состав сахара, полезна для фиалок, особенно в периоды наращивания листьев или перед цветением.

Как приготовить:

  • Разведите 1 ч. л. сахарного песка в 1 литре воды.
  • Поливайте фиалки этим раствором не чаще одного раза в месяц.

2. Чай

Использованную заварку чёрного чая не стоит класть в горшок поверх земли, так как это может стать причиной плесени. Однако её можно использовать при пересадке фиалок: закопайте заварку в почву. Это обогатит субстрат органическими и минеральными веществами, полезными для растений.

Совет:

Регулярное использование таких подкормок укрепит фиалки и сделает их цветение ещё более ярким и продолжительным.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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