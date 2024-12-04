Простые подкормки для пышного цветения фиалок

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фиалки славятся своим пышным и продолжительным цветением, которое привлекает внимание многих цветоводов. Однако, чтобы эти растения радовали вас своими яркими цветами, важно обеспечить их правильным питанием. Вместо покупных удобрений можно использовать безопасные и эффективные народные средства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анютины глазки

Народные подкормки для фиалок

1. Сахар

Глюкоза, входящая в состав сахара, полезна для фиалок, особенно в периоды наращивания листьев или перед цветением.

Как приготовить:

Разведите 1 ч. л. сахарного песка в 1 литре воды.

Поливайте фиалки этим раствором не чаще одного раза в месяц.

2. Чай

Использованную заварку чёрного чая не стоит класть в горшок поверх земли, так как это может стать причиной плесени. Однако её можно использовать при пересадке фиалок: закопайте заварку в почву. Это обогатит субстрат органическими и минеральными веществами, полезными для растений.

Совет:

Регулярное использование таких подкормок укрепит фиалки и сделает их цветение ещё более ярким и продолжительным.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

