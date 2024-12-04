Как правильно посадить томаты, чтобы избежать ошибок

Высадка томатов на грядку — ключевой этап агротехники, от которого зависит не только здоровье растений, но и качество будущего урожая. Ошибки на этом этапе могут привести к угнетению рассады или её гибели. Чтобы этого избежать, следуйте основным правилам пересадки.
При самостоятельном выращивании рассады используется то, что есть, но при покупке обращайте внимание на:
Не выбирайте растения с тонкими, кривыми стеблями, редкими или бледными листьями, а также с листьями слишком тёмного цвета.
Для томатов нужна питательная почва. Добавьте зрелый компост или перегной (примерно 1 ведро на 1 кв. м).
Высаживайте томаты, когда температура почвы достигнет 10-15°C. Не спешите — лучше посадить позже, но в подходящих условиях.
Для карликовых сортов расстояние можно уменьшить, а высокорослые требуют большего пространства, чтобы избежать подавления друг друга.
Расположите растение горизонтально, присыпав землёй до уровня 2-3 настоящих листьев.
Для лучшей приживаемости саженца ямку нужно заливать водой перед посадкой.
Снимите первые два листа за день до высадки, чтобы раны успели затянуться.
Обильно полейте растение, а затем присыпьте почву вокруг сухой землёй для сохранения влаги.
Солома, опилки, сено или листья защитят почву от испарения и болезней.
Базилик улучшает рост и вкус помидоров, отпугивает вредителей. Календула привлекает опылителей и подавляет болезни.
Если почва кислая, добавьте в лунку 1-3 ст. ложки золы, мела или доломитовой муки.
Добавьте 1 ст. ложку фосфора без горки в каждую лунку для развития корневой системы.
После пересадки томаты не требуют полива и подкормки первые 14 дней.
Используйте стимулятор роста для укрепления растений.
Эти правила подходят как для высадки томатов в открытый грунт, так и для теплиц. Правильный подход к пересадке обеспечит здоровье растений и богатый урожай.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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