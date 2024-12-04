Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд и точка: Илону Маску отказали в рекордной компенсации от Tesla
Ошибки новичков на льду: как избежать травм и научиться правильно вставать
6 лучших эфирных масел для ухода за жирной кожей
Что делать на даче после первого снегопада
Простые подкормки для пышного цветения фиалок
Секрет стабильного вождения — новые шины на задних колёсах
Почему нут называют суперфудом для здоровья
В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку
Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо

Как правильно посадить томаты, чтобы избежать ошибок

3:13
Садоводство

Высадка томатов на грядку — ключевой этап агротехники, от которого зависит не только здоровье растений, но и качество будущего урожая. Ошибки на этом этапе могут привести к угнетению рассады или её гибели. Чтобы этого избежать, следуйте основным правилам пересадки.

Помидоры, томаты
Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры, томаты

15 главных правил посадки томатов

Выбирайте качественные саженцы.

При самостоятельном выращивании рассады используется то, что есть, но при покупке обращайте внимание на:

  • Крепкий, но гибкий стебель.
  • Хорошо развитую корневую систему.
  • Компактный, низкий саженец без повреждений.
  • Короткий переход от корневой шейки к стеблю.
  • Здоровые, хорошо развитые листья без цветов.

Избегайте слабых саженцев.

Не выбирайте растения с тонкими, кривыми стеблями, редкими или бледными листьями, а также с листьями слишком тёмного цвета.

Готовьте грядку заранее.

Для томатов нужна питательная почва. Добавьте зрелый компост или перегной (примерно 1 ведро на 1 кв. м).

Ждите прогрева почвы.

Высаживайте томаты, когда температура почвы достигнет 10-15°C. Не спешите — лучше посадить позже, но в подходящих условиях.

Соблюдайте расстояние между растениями.

Для карликовых сортов расстояние можно уменьшить, а высокорослые требуют большего пространства, чтобы избежать подавления друг друга.

При вытянутом стебле высаживайте лежа.

Расположите растение горизонтально, присыпав землёй до уровня 2-3 настоящих листьев.

Сажайте в грязь.

Для лучшей приживаемости саженца ямку нужно заливать водой перед посадкой.

Удаляйте нижние листья перед пересадкой.

Снимите первые два листа за день до высадки, чтобы раны успели затянуться.

Поливайте после посадки.

Обильно полейте растение, а затем присыпьте почву вокруг сухой землёй для сохранения влаги.

Мульчируйте грядку.

Солома, опилки, сено или листья защитят почву от испарения и болезней.

Сажайте полезных соседей.

Базилик улучшает рост и вкус помидоров, отпугивает вредителей. Календула привлекает опылителей и подавляет болезни.

Исправляйте кислотность почвы.

Если почва кислая, добавьте в лунку 1-3 ст. ложки золы, мела или доломитовой муки.

Вносите фосфор.

Добавьте 1 ст. ложку фосфора без горки в каждую лунку для развития корневой системы.

Не поливайте 2 недели.

После пересадки томаты не требуют полива и подкормки первые 14 дней.

Подкормите через 2 недели.

Используйте стимулятор роста для укрепления растений.

Эти правила подходят как для высадки томатов в открытый грунт, так и для теплиц. Правильный подход к пересадке обеспечит здоровье растений и богатый урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Шоу-бизнес
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя
Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси
Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения
Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники
Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.