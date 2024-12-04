Как правильно посадить томаты, чтобы избежать ошибок

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Высадка томатов на грядку — ключевой этап агротехники, от которого зависит не только здоровье растений, но и качество будущего урожая. Ошибки на этом этапе могут привести к угнетению рассады или её гибели. Чтобы этого избежать, следуйте основным правилам пересадки.

Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

15 главных правил посадки томатов

Выбирайте качественные саженцы.

При самостоятельном выращивании рассады используется то, что есть, но при покупке обращайте внимание на:

Крепкий, но гибкий стебель.

Хорошо развитую корневую систему.

Компактный, низкий саженец без повреждений.

Короткий переход от корневой шейки к стеблю.

Здоровые, хорошо развитые листья без цветов.

Избегайте слабых саженцев.

Не выбирайте растения с тонкими, кривыми стеблями, редкими или бледными листьями, а также с листьями слишком тёмного цвета.

Готовьте грядку заранее.

Для томатов нужна питательная почва. Добавьте зрелый компост или перегной (примерно 1 ведро на 1 кв. м).

Ждите прогрева почвы.

Высаживайте томаты, когда температура почвы достигнет 10-15°C. Не спешите — лучше посадить позже, но в подходящих условиях.

Соблюдайте расстояние между растениями.

Для карликовых сортов расстояние можно уменьшить, а высокорослые требуют большего пространства, чтобы избежать подавления друг друга.

При вытянутом стебле высаживайте лежа.

Расположите растение горизонтально, присыпав землёй до уровня 2-3 настоящих листьев.

Сажайте в грязь.

Для лучшей приживаемости саженца ямку нужно заливать водой перед посадкой.

Удаляйте нижние листья перед пересадкой.

Снимите первые два листа за день до высадки, чтобы раны успели затянуться.

Поливайте после посадки.

Обильно полейте растение, а затем присыпьте почву вокруг сухой землёй для сохранения влаги.

Мульчируйте грядку.

Солома, опилки, сено или листья защитят почву от испарения и болезней.

Сажайте полезных соседей.

Базилик улучшает рост и вкус помидоров, отпугивает вредителей. Календула привлекает опылителей и подавляет болезни.

Исправляйте кислотность почвы.

Если почва кислая, добавьте в лунку 1-3 ст. ложки золы, мела или доломитовой муки.

Вносите фосфор.

Добавьте 1 ст. ложку фосфора без горки в каждую лунку для развития корневой системы.

Не поливайте 2 недели.

После пересадки томаты не требуют полива и подкормки первые 14 дней.

Подкормите через 2 недели.

Используйте стимулятор роста для укрепления растений.

Эти правила подходят как для высадки томатов в открытый грунт, так и для теплиц. Правильный подход к пересадке обеспечит здоровье растений и богатый урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

