Какие растения губят туи: правила соседства в саду

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинающие садоводы не знают, что рядом с туями нельзя сажать определённые растения. Неправильное соседство может привести к тому, что туя потеряет нижние ветви, что необратимо испортит её внешний вид.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Туя

Какие растения нельзя сажать рядом с туями

Наихудшие соседи для туи — другие вечнозелёные хвойные деревья и кустарники.

Частая ошибка — посадка казацкого можжевельника рядом с туями. Разросшийся можжевельник затеняет нижнюю часть туи, блокируя доступ солнечного света. Это приводит к усыханию нижних ветвей туи, которые уже не восстановятся. Впоследствии садоводам приходится скрывать этот недостаток за кустами.

Даже такие невысокие растения, как баданы, могут негативно сказаться на состоянии туи. Их плотная листва затрудняет доступ света, что также провоцирует усыхание веток.

Какие растения сажать рядом с туями

Лучшим выбором станут листопадные кустарники, которые не создают излишней тени. Они гармонично дополнят туи в саду, не мешая их росту и развитию.

Совет садоводам

Если вы хотите сохранить туи здоровыми и привлекательными, внимательно выбирайте растения для их окружения. Правильное соседство не только подчеркнёт красоту туи, но и продлит её жизнь.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

