Какие растения губят туи: правила соседства в саду

Многие начинающие садоводы не знают, что рядом с туями нельзя сажать определённые растения. Неправильное соседство может привести к тому, что туя потеряет нижние ветви, что необратимо испортит её внешний вид.
Наихудшие соседи для туи — другие вечнозелёные хвойные деревья и кустарники.
Частая ошибка — посадка казацкого можжевельника рядом с туями. Разросшийся можжевельник затеняет нижнюю часть туи, блокируя доступ солнечного света. Это приводит к усыханию нижних ветвей туи, которые уже не восстановятся. Впоследствии садоводам приходится скрывать этот недостаток за кустами.
Даже такие невысокие растения, как баданы, могут негативно сказаться на состоянии туи. Их плотная листва затрудняет доступ света, что также провоцирует усыхание веток.
Лучшим выбором станут листопадные кустарники, которые не создают излишней тени. Они гармонично дополнят туи в саду, не мешая их росту и развитию.
Если вы хотите сохранить туи здоровыми и привлекательными, внимательно выбирайте растения для их окружения. Правильное соседство не только подчеркнёт красоту туи, но и продлит её жизнь.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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