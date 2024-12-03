Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
32 тысячи лет во льдах: якутский тигрёнок рассказал о жизни древних хищников
Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?
Любительницы селфи выглядят глупо, если делают это: новое исследование учёных
Бесплатные методы борьбы с грызунами! Безопасно для ваших питомцев и детей
Зачем пить липовый чай и как он улучшит ваше здоровье
Ежедневно или по праздникам: как правильно есть красную рыбу
Космические цены: сколько стоит жизнь в Арктике?
Сжигается ли больше калорий при ходьбе на высоких каблуках?
Четвёрка лучших термальных источников в Италии, которые стоит посетить зимой

Не все цветы любят золу: 5 растений, которым она вредит

2:40
Садоводство » Цветы

Использование золы в садоводстве как удобрения считается популярным методом среди многих огородников и садоводов. Однако у каждого способа есть свои особенности и ограничения. В данной статье мы рассмотрим садовые растения, которые не только не нуждаются в добавлении золы, но даже могут пострадать от этого удобрения.

Сад, цветы
Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сад, цветы

Брусника

Золы содержат много кальция и щелочных элементов, которые способны повышать уровень pH в почве. Это может негативно сказаться на таких растениях, как брусника. Это ягодное растение предпочитает кислую почву, и добавление золы может вызвать угнетение его роста, снижая урожайность.

Азалия

Азалии — это красивые цветущие кустарники, которые также предпочитают кислые условия. Зола может изменить их питательную среду, что приведет к пожелтению листьев и даже потере цветков. Для этих растений стоит использовать специальные кислые удобрения вместо золы.

Вереск

Вереск — ещё одно растение, требующее кислую почву для нормального роста и цветения. Внесение золы приведет к изменениям в почвенной среде, что негативно отразится на здоровье и внешнем виде растения. Вереск может начать чахнуть и терять свою декоративность при повышении pH.

Морошка

Морошка — это вкусная и полезная ягода, которая также предпочитает кислые почвы. Добавление золы может снизить уровень урожайности и ухудшить качество плодов. Особенно это важно при уточнении, что морошка требует легкой кислой почвы для полноценного роста.

Гортензия

Гортензии предпочитают кислую почву для сохранения насыщенного цвета цветков. Зола может привести к изменению оттенка цветков, заставляя их бледнеть или даже оставаться зелеными. Для достижения желаемого результата важно использовать подходящие удобрения.

Хотя зола является популярным удобрением, она не подходит для всех растений. Брусника, азалия, вереск, морошка и гортензия — это только некоторые примеры растений, которые могут пострадать от зольных удобрений. Для успешного выращивания этих растений следует уделять внимание их предпочтениям по типу почвы и применять соответствующие удобрения. Помните, что здоровые и счастливо цветущие растения требуют заботливого и продуманного подхода к их посадке и удобрению.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.