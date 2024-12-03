Не все цветы любят золу: 5 растений, которым она вредит

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Использование золы в садоводстве как удобрения считается популярным методом среди многих огородников и садоводов. Однако у каждого способа есть свои особенности и ограничения. В данной статье мы рассмотрим садовые растения, которые не только не нуждаются в добавлении золы, но даже могут пострадать от этого удобрения.

Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад, цветы

Брусника

Золы содержат много кальция и щелочных элементов, которые способны повышать уровень pH в почве. Это может негативно сказаться на таких растениях, как брусника. Это ягодное растение предпочитает кислую почву, и добавление золы может вызвать угнетение его роста, снижая урожайность.

Азалия

Азалии — это красивые цветущие кустарники, которые также предпочитают кислые условия. Зола может изменить их питательную среду, что приведет к пожелтению листьев и даже потере цветков. Для этих растений стоит использовать специальные кислые удобрения вместо золы.

Вереск

Вереск — ещё одно растение, требующее кислую почву для нормального роста и цветения. Внесение золы приведет к изменениям в почвенной среде, что негативно отразится на здоровье и внешнем виде растения. Вереск может начать чахнуть и терять свою декоративность при повышении pH.

Морошка

Морошка — это вкусная и полезная ягода, которая также предпочитает кислые почвы. Добавление золы может снизить уровень урожайности и ухудшить качество плодов. Особенно это важно при уточнении, что морошка требует легкой кислой почвы для полноценного роста.

Гортензия

Гортензии предпочитают кислую почву для сохранения насыщенного цвета цветков. Зола может привести к изменению оттенка цветков, заставляя их бледнеть или даже оставаться зелеными. Для достижения желаемого результата важно использовать подходящие удобрения.

Хотя зола является популярным удобрением, она не подходит для всех растений. Брусника, азалия, вереск, морошка и гортензия — это только некоторые примеры растений, которые могут пострадать от зольных удобрений. Для успешного выращивания этих растений следует уделять внимание их предпочтениям по типу почвы и применять соответствующие удобрения. Помните, что здоровые и счастливо цветущие растения требуют заботливого и продуманного подхода к их посадке и удобрению.