Создаём уютный зелёный уголок: 5 идеальных цветов для балкона

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Балкон — это не только место для отдыха, но и отличная возможность создать уютный зеленый уголок. Выбор цветов для выращивания на балконе может оказаться непростой задачей, особенно если вы хотите, чтобы они долго радовали глаз яркими красками.

Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ петуния

Петуния

Петуния — это один из самых популярных балконных цветов, и на то есть веские причины. Эти растения цветут обильно и долго, предлагая широкий выбор оттенков — от ярких и насыщенных до нежных пастельных тонов. Петунии отлично подходят для подвесных кашпо и контейнеров. Они предпочитают солнечные места и требуют регулярного полива, но их яркие цветы создадут настоящую оазисную атмосферу на вашем балконе.

Бакопа

Бакопа — это низкорослое растение с мелкими цветочками, которое отлично подходит для создания каскадных композиций в подвесных горшках. Цветки бакопы бывают белыми, синими и розовыми, а продолжительность цветения поражает — с весны до самой осени. Это неприхотливое растение требует солнечного света и умеренного полива. Бакопа хорошо сочетается с другими цветами, создавая стильные сочетания.

Лаванда

Лаванда — это не только красивый, но и ароматный цветок, который привнесет уют и расслабляющую атмосферу в ваше пространство. Синие или фиолетовые цветы выделяются на фоне зелени и цветут с июня по сентябрь. Лаванда легко переносит теплую и солнечную погоду, идеально подходя для балконов. Кроме того, это растение привлекает полезных насекомых, таких как пчелы, и может стать отличным дополнением к вашим кулинарным экспериментам.

Алиссум

Алиссум — это прекрасное низкорослое растение с душистыми цветками, которое цветет с весны до осени. Цветки алиссума, часто белые или светло-желтые, создают эффект облака, наполняя пространство легким ароматом. Это растение идеально подходит для контейнеров и комбинирования с другими цветами. Алиссум хорошо растет как на солнечных, так и на полутенистых участках, что делает его универсальным выбором для любого балкона.

Герань

Герань — классика балконного озеленения, которая радует своей яркой палитрой цветений. Она может иметь как простые, так и махровые цветы, которые бывают самых разных оттенков — от белых и розовых до пурпурных. Герани неприхотливы в уходе, хорошо переносят зной и цветут практически весь теплый сезон. Уход за ними заключается в регулярном поливе и обрезке засохших цветов. Герани также имеют полезные свойства, отпугивая некоторых вредителей.

Выращивание цветов на балконе — это отличный способ добавить ярких красок и уюта в вашу жизнь. Петунии, бакопы, лаванда, алиссум и герань — это превосходные варианты для цветников, которые будут радовать вас своим цветением долгое время. Следуя простым правилам ухода, вы сможете создать собственный оазис на балконе, где будет приятно проводить время в любое время года. Выбирайте цветы по своему вкусу и наслаждайтесь красотой и уютом вашего зеленого уголка!