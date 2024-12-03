Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Здоровье и сила любого растения зависят от своевременной замены субстрата. Если орхидею оставить в старом субстрате, который со временем разлагается, она начнёт увядать, а в худшем случае может погибнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Почему важно пересаживать орхидею

Со временем субстрат, в котором растёт орхидея, становится плотным и мелким из-за разложения. Это приводит к длительному удержанию влаги, что может негативно сказаться на корнях. Старый режим полива в таких условиях провоцирует загнивание корневой системы.

Скорость разрушения субстрата зависит от его типа:

Кокосовые чипсы разрушаются медленно.

Сосновая кора портится быстрее.

Сфагнум и его смеси занимают промежуточное положение.

Когда пересаживать орхидею

После цветения.

Если вы приобрели растение в период цветения, пересаживать его сразу не стоит. Подождите, пока оно отцветёт. Весной.

Весна — оптимальное время для пересадки. Появление новых листочков или корней сигнализирует, что растение готово к обновлению. Если корни вываливаются из горшка.

Когда корни начинают расти за пределами вазона, они могут поломаться или прикрепиться к наружным поверхностям. Пересадка помогает избежать этих проблем. При заражении вредителями.

Если орхидея заражена насекомыми, её нужно пересаживать только после тщательной обработки корней и удаления всех вредителей. Когда растение начинает увядать.

Если объём корневой системы уменьшился, и вазон стал казаться слишком большим, пересадка поможет восстановить здоровье орхидеи.

Советы по пересадке

Перед пересадкой внимательно осмотрите корни. Удалите все повреждённые или заражённые участки. Используйте свежий субстрат и обеспечьте растению одинаковые условия с другими орхидеями, чтобы упростить уход.

Пересадка, хотя и является стрессом для растения, гораздо лучше, чем продолжение жизни в неподходящих условиях. Забота о корнях и своевременная смена субстрата — залог здоровья вашей орхидеи.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

