Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих

Здоровье и сила любого растения зависят от своевременной замены субстрата. Если орхидею оставить в старом субстрате, который со временем разлагается, она начнёт увядать, а в худшем случае может погибнуть.
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Орхидея
Почему важно пересаживать орхидею
Со временем субстрат, в котором растёт орхидея, становится плотным и мелким из-за разложения. Это приводит к длительному удержанию влаги, что может негативно сказаться на корнях. Старый режим полива в таких условиях провоцирует загнивание корневой системы.
Скорость разрушения субстрата зависит от его типа:
Кокосовые чипсы разрушаются медленно.
Сосновая кора портится быстрее.
Сфагнум и его смеси занимают промежуточное положение.
Когда пересаживать орхидею
После цветения. Если вы приобрели растение в период цветения, пересаживать его сразу не стоит. Подождите, пока оно отцветёт.
Весной. Весна — оптимальное время для пересадки. Появление новых листочков или корней сигнализирует, что растение готово к обновлению.
Если корни вываливаются из горшка. Когда корни начинают расти за пределами вазона, они могут поломаться или прикрепиться к наружным поверхностям. Пересадка помогает избежать этих проблем.
При заражении вредителями. Если орхидея заражена насекомыми, её нужно пересаживать только после тщательной обработки корней и удаления всех вредителей.
Когда растение начинает увядать. Если объём корневой системы уменьшился, и вазон стал казаться слишком большим, пересадка поможет восстановить здоровье орхидеи.
Советы по пересадке
Перед пересадкой внимательно осмотрите корни. Удалите все повреждённые или заражённые участки. Используйте свежий субстрат и обеспечьте растению одинаковые условия с другими орхидеями, чтобы упростить уход.
Пересадка, хотя и является стрессом для растения, гораздо лучше, чем продолжение жизни в неподходящих условиях. Забота о корнях и своевременная смена субстрата — залог здоровья вашей орхидеи.
Уточнения
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.