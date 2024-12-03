3 способа хранения луковиц тюльпанов зимой

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите для себя подходящий или попробуйте все три способа, а потом решите, какой подходит именно вам.

Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ тюльпаны

Посадите луковицы в смесь торфа и вермикулита и поставьте в сухой подвал. Перемотайте каждую луковицу газетой и положите в плетёную корзину. Таким образом луковицы можно хранить в обычной кладовке, если там нет батареи. Можно хранить и на утеплённой лоджии, где нет отопления. Главное, чтобы температура не опускалась ниже +10 °С. Слоями положите луковицы в сетчатые пластиковые ящики. Каждый слой при этом присыпьте опилками. Такое хранение также возможно в любом месте с температурой не ниже +10 °С.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.



Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру.

