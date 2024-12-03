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3 способа хранения луковиц тюльпанов зимой

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Садоводство

Выберите для себя подходящий или попробуйте все три способа, а потом решите, какой подходит именно вам.

тюльпаны
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
тюльпаны
  1. Посадите луковицы в смесь торфа и вермикулита и поставьте в сухой подвал.
  2. Перемотайте каждую луковицу газетой и положите в плетёную корзину. Таким образом луковицы можно хранить в обычной кладовке, если там нет батареи. Можно хранить и на утеплённой лоджии, где нет отопления. Главное, чтобы температура не опускалась ниже +10 °С.
  3. Слоями положите луковицы в сетчатые пластиковые ящики. Каждый слой при этом присыпьте опилками. Такое хранение также возможно в любом месте с температурой не ниже +10 °С.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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