Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке

Удобрять морковь можно разными способами. Можно рассыпать древесную золу по грядкам или растворить ее в ведре воды, оставить раствор на 12 часов и полить растения.
Древесную золу для моркови можно использовать в сухом виде. Разрыхлите почву, посыпьте ее золой и смешайте с землей. Затем залейте все водой.
Также можно выращивать морковь и удобрять растение при посадке семян. Сделайте бороздки небольшой глубины через каждые 15 сантиметров — около 2 сантиметров.
Полейте борозды и посейте в них семена моркови. Они очень мелкие и посеять по одному семени за один раз вряд ли получится. Сверху посыпьте сухой древесной золой и полейте почву. Посыпание сухой древесной золой моркови также способно отпугнуть мух.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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