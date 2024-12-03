Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нужно ли удобрять морковь золой

Удобрять морковь можно разными способами. Можно рассыпать древесную золу по грядкам или растворить ее в ведре воды, оставить раствор на 12 часов и полить растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Древесную золу для моркови можно использовать в сухом виде. Разрыхлите почву, посыпьте ее золой и смешайте с землей. Затем залейте все водой.

Как правильно сажать морковь с золой

Также можно выращивать морковь и удобрять растение при посадке семян. Сделайте бороздки небольшой глубины через каждые 15 сантиметров — около 2 сантиметров.

Полейте борозды и посейте в них семена моркови. Они очень мелкие и посеять по одному семени за один раз вряд ли получится. Сверху посыпьте сухой древесной золой и полейте почву. Посыпание сухой древесной золой моркови также способно отпугнуть мух.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

