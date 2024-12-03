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Календарь посева: лучшие зелень и овощи для зимнего выращивания

3:53
Садоводство » Советы

Посадка зелени и овощей под зиму — это отличный способ подготовить свой огород к весне и получить свежие урожаи раньше других. Эта практика позволяет не только сэкономить время и усилия весной, но и наслаждаться вкусом свежих овощей и трав, которые можно использовать в кулинарии. Рассмотрим, какие именно культуры можно высаживать под зиму.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Зелень

  • Укроп: посев укропа под зиму дает возможность собрать ранний урожай уже в феврале или марте. Семена укропа достаточно быстро прорастают, даже когда температура почвы низкая.
  • Петрушка: подзимний посев петрушки также очень распространен. Семена, посеянные осенью, прорастают весной, и в результате вы получите свежую зелень из первой половины апреля.
  • Кинза: эта ароматная зелень хорошо переносит холодные условия, и посев её под зиму даст возможность наслаждаться свежей кинзой в начале весны.
  • Шпинат: шпинат — морозостойкое растение, которое можно сажать под зиму. Зимой он не будет активно расти, но с началом весны начнет быстро развиваться.
  • Салат: такие сорта, как руколла, могут быть посеяны под зиму. Они быстро развиваются в начале сезона и дают ранний урожай.

Овощи

  • Чеснок: один из самых популярных овощей, который сажают под зиму. Чеснок, посаженный осенью, зимует в почве и готовится к появлению первых всходов весной.
  • Лук: лук-севок можно сажать под зиму, чтобы он взошел рано весной. Сорт на зиму обычно выбирают овощной, который хорошо переносит морозы.
  • Морковь: жители некоторых регионов с умеренным климатом сажают морковь под зиму. Главное — выбрать морозостойкие сорта.
  • Редис: есть сорта редиса, которые можно сажать осенью. Они всегда радуют своим вкусом, когда весной еще нет большого выбора свежих овощей.
  • Капуста: некоторые садоводы пробуют высаживать семена капусты под зиму. Как правило, это касается брокколи и цветной капусты.

Технология посадки

Чтобы успешно посадить зелень и овощи под зиму, следует учесть несколько рекомендаций:

  • Выбор места: подберите хорошо освещенное место с рыхлой и питательной почвой. Лучше всего подходит легкий суглинок или чернозём.
  • Подготовка почвы: убедитесь, что почва была подготовлена заранее: добавьте органические удобрения и тщательно перекопайте.
  • Посев семян: семена следует сеять в конце октября или начале ноября, когда температура почвы стабилизируется и становятся возможными заморозки. Глубина заделки семян зависит от их размера.
  • Мульчирование: после посадки полезно замульчировать участок. Это поможет предотвратить выдутие семян из почвы и защитит их от сильных морозов.

Уход за посевами

Весной, как только начнет таять снег, снимите мульчу и проверьте, как взошли ваши посевы. Уход заключается в регулярном поливе и прополке. Также, если вы посадили многолетние растения, такие как петрушка или лук, следите за их состоянием и удобряйте по мере необходимости.

Посадка зелени и овощей под зиму — это отличный способ продлить сезон и получить первый урожай весной. Правильный выбор культур, соблюдение сроков посева и техники ухода помогут вам успешно использовать эту агротехническую практику. Начав посадки под зиму, вы сможете не только улучшить урожайность вашего огорода, но и разнообразить свой рацион свежими витаминами в начале сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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