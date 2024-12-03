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Забота о пернатых: когда лучше всего разместить кормушку для птиц?

3:16
Садоводство » Советы

Птичьи кормушки стали неотъемлемой частью дачного ландшафта. Они не только помогают пернатым справиться с пищей в холодное время года, но и приносят радость тем, кто наблюдает за этими красивыми созданиями. Однако вопрос о том, когда именно стоит повесить кормушку для птиц, имеет большое значение для её эффективности. 

Кормушка для птиц
Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn
Кормушка для птиц
  • Осень: осень — это отличное время для установки кормушек. Птицы начинают готовиться к зиме, и многие из них ищут дополнительные источники корма. Кормушки, установленные в этот период, помогут привлечь различных пернатых, таких как синицы, воробьи и сойки, которые не прочь полакомиться семенами и орехами.
  • Зима: зимой кормушки становятся особенно важными, так как птицы нуждаются в дополнительной пище из-за холодов и дефицита натурального корма. Рекомендуется наполнить кормушки высокопитательными смесями, содержащими семена подсолнечника, орехи, сушеные фрукты и специальный корм для птиц. Кормушки следует проверять регулярно, чтобы они не были пустыми.
  • Весна: с приходом весны и потеплением птицы начинают активную жизнь, ищут партнеров и создают гнезда. Кормушки в этот период также будут полезны, особенно для самок, которые откладывают яйца и ухаживают за птенцами.
  • Лето: летом, когда много естественной еды, потребность в кормушках уменьшается. Однако в жаркие дни птицы могут нуждаться в источниках воды и пищи, поэтому стоит оставить кормушки до конца сезона.

Выбор места для кормушки

Кормушки следует вешать в защищенных местах, вдали от прямых солнечных лучей и сильных ветров. Подходящие места включают:

  • Поблизости от деревьев или кустарников: это поможет птицам находить укрытие от хищников.
  • На высоте: располагая кормушки на высоте 1,5 – 2 метра, вы снизите риск нападения со стороны домашних животных и хищников.

Поддержание чистоты кормушки

Важно помнить, что поддержание кормушки в чистоте также влияет на здоровье птиц. Регулярно очищайте её от старого корма, чтобы предотвратить размножение бактерий и грибков. В идеале, кормушки следует мыть горячей мыльной водой каждые две недели в зимний период и реже в летний, когда кормление менее активно.

Поддержка разнообразия

Старайтесь использовать несколько разных типов кормушек, чтобы привлечь разнообразных птиц. Можно повесить одну кормушку с семенами, другую с орехами, а третью с кормом для вьюрков.

Вешать кормушку для птиц стоит в осенний и зимний периоды, когда они наиболее нуждаются в дополнительной пище. Однако не забывайте о весне, когда птицы снова начинают активную жизнь. Правильный выбор места и поддержание чистоты кормушки помогут привлечь больше пернатых друзей на ваш дачный участок. Установка кормушки — это не только забота о птицах, но и возможность насладиться красотой природы и проявить свою любовь к окружающему миру.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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