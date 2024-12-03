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Как правильно изменить цвет гортензии с помощью кислотности почвы

1:52
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы, в которой она растет. Изменяя уровень pH, можно добиться желаемого оттенка — от голубого до розового. Но для начала важно определить, какой именно уровень кислотности имеет ваш грунт, чтобы понять, какие меры предпринимать.

Гортензия
Фото: Own work by Ceiba chodatii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Как определить кислотность почвы

Для начала садоводу необходимо узнать, насколько кислая или щелочная почва. Для этого можно использовать специальные индикаторы или обычный уксус. Чтобы провести тест, полейте небольшое количество сухой земли уксусом. Если появляются большие пузырьки, значит, почва щелочная. Если пузырьков много, но они среднего размера, почва нейтральная. Если реакции не происходит, то грунт кислый.

Как сделать гортензию голубой

Гортензии будут иметь ярко-голубой оттенок, если они растут в кислой почве, содержащей алюминий. Чтобы перекрасить гортензию в голубой цвет, необходимо сделать почву более кислой. Для этого можно использовать раствор из 10 литров воды и 1 столовой ложки лимонной кислоты, а также добавлять в почву такие вещества, как алюмокалиевые квасцы, сульфат алюминия или коллоидную серу.

Как сделать гортензию розовой

Для того чтобы гортензия приобрела ярко-розовый цвет, нужно снизить кислотность почвы, делая её нейтральной. Для этого добавляйте в землю доломит, мел или известь. Также можно использовать фосфорные удобрения, которые помогут сбалансировать pH. Важно следить, чтобы уровень рН почвы не превышал 7, так как в слишком щелочной почве растение может прекратить цветение и начать болеть, например, хлорозом.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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