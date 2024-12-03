Что нельзя сажать на грядку, где рос чеснок

Выращивать чеснок на одной и той же грядке можно не более двух лет подряд, чтобы избежать проблем с почвой и вредителями. Что же делать дальше, когда чеснок убран? Вот что важно знать о посадках после чеснока.
После чеснока отлично приживаются:
Эти культуры минимально страдают от общих болезней и вредителей с чесноком, что делает их идеальными для посадки.
Избегайте посадки следующих растений:
Эти растения подвержены тем же заболеваниям, что и чеснок, например, фузариозу и мучнистой росе, а также чесночному клещу и нематодам.
Чтобы минимизировать риск заражения почвы болезнями и вредителями, рекомендуется следовать нескольким простым шагам:
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим будущим посевам хорошее здоровье и урожайность.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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