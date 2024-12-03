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Что нельзя сажать на грядку, где рос чеснок

1:30
Садоводство

Выращивать чеснок на одной и той же грядке можно не более двух лет подряд, чтобы избежать проблем с почвой и вредителями. Что же делать дальше, когда чеснок убран? Вот что важно знать о посадках после чеснока.

Грядки
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte
Грядки

Что сажать после чеснока

После чеснока отлично приживаются:

  • Огурцы
  • Морковь
  • Картофель
  • Клубника
  • Перец
  • Помидоры
  • Тыква
  • Свекла
  • Зелень

Эти культуры минимально страдают от общих болезней и вредителей с чесноком, что делает их идеальными для посадки.

Что сажать нельзя

Избегайте посадки следующих растений:

  • Лук
  • Капуста
  • Горох
  • Фасоль

Эти растения подвержены тем же заболеваниям, что и чеснок, например, фузариозу и мучнистой росе, а также чесночному клещу и нематодам.

Как подготовить грядку после чеснока

Чтобы минимизировать риск заражения почвы болезнями и вредителями, рекомендуется следовать нескольким простым шагам:

  • Перекопка. Хорошо перекопайте грядку.
  • Обработка фунгицидами. Используйте однопроцентный раствор медного купороса (100 граммов на 10 литров воды). Расход – 5 литров раствора на квадратный метр. Если медного купороса нет, подойдёт любой фунгицид.
  • Удобрение почвы. Добавьте мочевину (10-20 граммов на квадратный метр) и пролейте землю водой.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим будущим посевам хорошее здоровье и урожайность.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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