Что нельзя сажать на грядку, где рос чеснок

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать чеснок на одной и той же грядке можно не более двух лет подряд, чтобы избежать проблем с почвой и вредителями. Что же делать дальше, когда чеснок убран? Вот что важно знать о посадках после чеснока.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte Грядки

Что сажать после чеснока

После чеснока отлично приживаются:

Огурцы

Морковь

Картофель

Клубника

Перец

Помидоры

Тыква

Свекла

Зелень

Эти культуры минимально страдают от общих болезней и вредителей с чесноком, что делает их идеальными для посадки.

Что сажать нельзя

Избегайте посадки следующих растений:

Лук

Капуста

Горох

Фасоль

Эти растения подвержены тем же заболеваниям, что и чеснок, например, фузариозу и мучнистой росе, а также чесночному клещу и нематодам.

Как подготовить грядку после чеснока

Чтобы минимизировать риск заражения почвы болезнями и вредителями, рекомендуется следовать нескольким простым шагам:

Перекопка . Хорошо перекопайте грядку.

. Хорошо перекопайте грядку. Обработка фунгицидами. Используйте однопроцентный раствор медного купороса (100 граммов на 10 литров воды). Расход – 5 литров раствора на квадратный метр. Если медного купороса нет, подойдёт любой фунгицид.

Используйте однопроцентный раствор медного купороса (100 граммов на 10 литров воды). Расход – 5 литров раствора на квадратный метр. Если медного купороса нет, подойдёт любой фунгицид. Удобрение почвы. Добавьте мочевину (10-20 граммов на квадратный метр) и пролейте землю водой.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим будущим посевам хорошее здоровье и урожайность.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

