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Защита гладиолусов зимой: пошаговый гид для цветоводов

2:32
Садоводство

Зимовка луковиц гладиолусов в открытом грунте – тема, которая вызывает множество обсуждений среди цветоводов. Традиционно их рекомендуют выкапывать на зиму, но при определённых условиях растения могут благополучно пережить холодный сезон в земле.

Розовые гладиолусы
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розовые гладиолусы

Природные особенности гладиолусов

Гладиолусы – теплолюбивые растения, чья родина – южные регионы. Луковицы могут выдерживать кратковременные заморозки, но длительное воздействие низких температур для них губительно.

Климатические условия для успешной зимовки

Оставлять луковицы в земле можно только в регионах с мягкими зимами, где температура почвы не опускается ниже -5 °C.

Как подготовить почву к зиме

Правильная подготовка участка – залог успешной зимовки. Почва должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать застоя влаги, который является основной причиной гибели растений зимой.

Методы укрытия луковиц

Для защиты луковиц важно создать утепляющий слой. Рекомендуется использовать мульчу из опавших листьев, соломы или торфа толщиной 20–25 см. Для дополнительной защиты можно накрыть участок нетканым материалом или лапником.

Основные риски зимнего хранения в грунте

Зимовка луковиц в почве сопряжена с определёнными рисками:

  • Промерзание. Даже небольшой минус может стать критичным в суровых регионах.
  • Грибковые заболевания. Влага и холод способствуют развитию патогенов.
  • Грызуны. Мыши и другие вредители могут повредить клубнелуковицы.

Уход за гладиолусами весной

Весной гладиолусы, оставленные в грунте, требуют особого ухода:

  • Постепенно уберите укрытие после схода снега.
  • Проведите профилактическую обработку растений фунгицидами.
  • Убедитесь в появлении дружных и крепких всходов.

Альтернативы зимовке в грунте

Если климатические условия не позволяют оставлять луковицы в земле, их следует выкапывать. Оптимальное хранение – в прохладном сухом месте при температуре 5–10 °C.

Как понять, что луковицы успешно перезимовали?

Здоровые луковицы весной дают крепкие и дружные всходы. Их листья насыщенного цвета, а растения выглядят сильными и готовыми к дальнейшему развитию.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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