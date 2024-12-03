Сделайте это, и сорняков на дачном участке больше не будет

Как избавиться от травы на огороде

Чтобы избавиться от сорняков, полейте траву солевым раствором. Высыпьте 1/3 пачки в ведро воды. Отработанное автомобильное масло или дизельное топливо также остановят рост сорняков, если поливать участок 1-2 раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сорняк

Вы можете опрыскать сорняки разбавленным спиртом, пищевой содой или тканевым отбеливателем. Эти продукты убивают сорные растения. Еще одно эффективное средство против сорняков на огороде — гербициды. Они уничтожают такие растения, как крапива, вьюнок, чертополох, лютик, одуванчик и другие сорняки. Гербициды следует применять в период активного роста сорняков и осенью. Многолетние сорняки полностью погибают через 25 дней.

Также можно опрыскать сорняки концентрированным раствором соли, уксуса и хозяйственного мыла. Последнее необходимо для того, чтобы губительная смесь задерживалась на листьях сорняков и не скатывала их на землю.

Как уменьшить рост сорняков на участке

Чтобы избавиться от сорняков на своем участке, регулярно пропалывайте и перекапывайте участок, а также скашивайте сорняки на огороде. Ручное удаление — самый доступный и простой способ удаления сорняков.

Для этого важно приложить усилия и уверенно выдернуть сорняк с корнем, чтобы он не смог разрастаться дальше. Избавиться от травы и ненужных растений поможет мульчирование и укрытие земли специальными материалами. Посадите другие растения или используйте специальные средства для уничтожения сорняков.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

