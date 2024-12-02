Как превратить подоконник в настоящий сад зимой

Зимой в условиях квартиры вполне реально вырастить лук, зелень, томаты и огурцы, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью для Москвы 24.
Простой способ — выгонка лука
По словам эксперта, самый простой способ получить урожай в городской квартире — это выгонка, то есть использование растений, которые уже запасли энергию для следующего сезона.
"Можно просто посадить луковицу в воду. Даже без дополнительного освещения через некоторое время вы получите зелёное перо, которое содержит больше витаминов, чем сам лук", — пояснил Викулов.
Для увеличения урожая специалист советует посадить несколько луковиц вплотную в горшок и поставить над ними фитолампу. Это обеспечит значительный прирост зелени.
Выращивание зелени в горшках
На подоконнике также можно вырастить салат, кинзу, укроп или петрушку.
"У нас в магазинах часто продают зелень в горшочках. Её можно использовать: часть срезать для еды, а сам горшок поместить в ёмкость большего размера. С минимальным уходом и дополнительным освещением можно получить один или даже два урожая", — рассказал агроном.
Микрозелень — за пару недель
Выращивание микрозелени — ещё один простой и быстрый способ.
"Семена для микрозелени продаются в наборах, часто уже в готовых ёмкостях. Нужно лишь смочить субстрат, подождать неделю-две — и можно собирать урожай", — отметил Викулов.
Томаты и огурцы: сложнее, но возможно
Выращивание томатов и огурцов зимой потребует больше усилий.
"Для томатов выбирайте ранние, скороспелые и низкорослые сорта. Им необходимо дополнительное освещение с помощью лампы", — подчеркнул эксперт.
Что касается огурцов, Викулов отметил, что они менее требовательны к подсветке, но нуждаются в правильном выборе сорта:
При соблюдении этих рекомендаций можно получить свежий урожай даже в условиях квартиры.
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