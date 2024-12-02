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Как превратить подоконник в настоящий сад зимой

2:14
Садоводство

Зимой в условиях квартиры вполне реально вырастить лук, зелень, томаты и огурцы, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью для Москвы 24.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Простой способ — выгонка лука

По словам эксперта, самый простой способ получить урожай в городской квартире — это выгонка, то есть использование растений, которые уже запасли энергию для следующего сезона.

"Можно просто посадить луковицу в воду. Даже без дополнительного освещения через некоторое время вы получите зелёное перо, которое содержит больше витаминов, чем сам лук", — пояснил Викулов.

Для увеличения урожая специалист советует посадить несколько луковиц вплотную в горшок и поставить над ними фитолампу. Это обеспечит значительный прирост зелени.

Выращивание зелени в горшках

На подоконнике также можно вырастить салат, кинзу, укроп или петрушку.

"У нас в магазинах часто продают зелень в горшочках. Её можно использовать: часть срезать для еды, а сам горшок поместить в ёмкость большего размера. С минимальным уходом и дополнительным освещением можно получить один или даже два урожая", — рассказал агроном.

Микрозелень — за пару недель

Выращивание микрозелени — ещё один простой и быстрый способ.

"Семена для микрозелени продаются в наборах, часто уже в готовых ёмкостях. Нужно лишь смочить субстрат, подождать неделю-две — и можно собирать урожай", — отметил Викулов.

Томаты и огурцы: сложнее, но возможно

Выращивание томатов и огурцов зимой потребует больше усилий.

"Для томатов выбирайте ранние, скороспелые и низкорослые сорта. Им необходимо дополнительное освещение с помощью лампы", — подчеркнул эксперт.

Что касается огурцов, Викулов отметил, что они менее требовательны к подсветке, но нуждаются в правильном выборе сорта:

  • Скороспелые, теневыносливые гибриды,
  • Сорта для зимне-весеннего оборота,
  • Самоопыляющиеся виды.

При соблюдении этих рекомендаций можно получить свежий урожай даже в условиях квартиры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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