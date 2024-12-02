Ошибки при посадке моркови, которые могут стоить вам урожая

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На качество и обилие урожая моркови влияют не только правила ухода за этой культурой. Немаловажную роль играют и растения-соседи.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Если рядом с морковью растут свёкла или укроп, это может значительно снизить её урожайность. Однако правильное соседство, наоборот, способствует активному росту и развитию оранжевого корнеплода.

Вот четыре растения, которые станут лучшими соседями для моркови:

Горох

Этот представитель семейства бобовых обогащает почву азотом и улучшает её структуру. Благодаря гороху создаются все условия для полноценного развития моркови.

Лук

Лук помогает защитить морковь от одного из её главных врагов – морковной мухи. Его запах отпугивает это насекомое, снижая риск повреждений корнеплодов.

Фасоль

Как и горох, фасоль переводит азот в форму, подходящую для усвоения морковью. Такое соседство делает почву более питательной.

Шпинат

Шпинат способствует созданию идеальных условий для роста моркови, обеспечивая оптимальный микроклимат и полезные вещества в почве.

Правильный подбор соседей для моркови – это простой способ значительно улучшить её урожай.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

