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Угрозы для почвы, о которых вы даже не подозревали

1:16
Садоводство

Многие садоводы считают, что перекопка почвы — это исключительно полезная процедура. Она помогает избавиться от сорняков, бороться с вредителями, делает землю более рыхлой, улучшает её аэрацию и способствует равномерному распределению удобрений.

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Неудивительно, что большинство владельцев дачных участков традиционно занимаются перекопкой весной и осенью. Однако не все знают, что избыточное усердие может обернуться серьёзными проблемами для почвы.

Почему слишком частая перекопка вредна

Частая обработка земли способна нанести больше вреда, чем пользы.

Во-первых, это может нарушить естественную структуру почвы.

Во-вторых, чрезмерное увлечение перекопкой может привести к тому, что сорные растения начнут расти ещё активнее. Да, именно так! Процедура, направленная на избавление от сорняков, при неправильном подходе может удвоить их количество.

Помните, существуют альтернативные методы борьбы с сорняками, такие как использование укрывных материалов. Это более щадящий и эффективный способ поддерживать порядок на участке без излишней нагрузки на почву.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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