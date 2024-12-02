Угрозы для почвы, о которых вы даже не подозревали

Многие садоводы считают, что перекопка почвы — это исключительно полезная процедура. Она помогает избавиться от сорняков, бороться с вредителями, делает землю более рыхлой, улучшает её аэрацию и способствует равномерному распределению удобрений.
Неудивительно, что большинство владельцев дачных участков традиционно занимаются перекопкой весной и осенью. Однако не все знают, что избыточное усердие может обернуться серьёзными проблемами для почвы.
Почему слишком частая перекопка вредна
Частая обработка земли способна нанести больше вреда, чем пользы.
Во-первых, это может нарушить естественную структуру почвы.
Во-вторых, чрезмерное увлечение перекопкой может привести к тому, что сорные растения начнут расти ещё активнее. Да, именно так! Процедура, направленная на избавление от сорняков, при неправильном подходе может удвоить их количество.
Помните, существуют альтернативные методы борьбы с сорняками, такие как использование укрывных материалов. Это более щадящий и эффективный способ поддерживать порядок на участке без излишней нагрузки на почву.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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