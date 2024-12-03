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Почему пересадка кактуса важна? Узнайте, как правильно заботиться о растении

3:38
Садоводство

Пересадка кактуса — важная процедура, от которой зависит здоровье и долговечность растения. Несмотря на свою неприхотливость, кактус требует правильного ухода и внимания, особенно при пересадке. В этой статье мы расскажем, как правильно пересаживать кактус в домашних условиях, чтобы он чувствовал себя комфортно и радовал вас долгие годы.

Кактус
Фото: Own work by Img by Calvin teo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кактус

Когда пересаживать кактусы

Лучшее время для пересадки кактусов — поздняя зима или ранняя весна. В этот период увеличивается световой день, и растение активно начинает расти. Также пересаживать кактусы можно в течение весны и лета, но не рекомендуется делать это зимой или в период цветения растения.

  • Взрослые кактусы пересаживают раз в 3 года.
  • Молодые и активно растущие растения пересаживают ежегодно в горшок немного большего размера.

Подготовка к пересадке

Перед пересадкой кактуса важно подготовить все необходимое:

  • Чистый горшок. Выберите горшок подходящего размера (диаметр должен быть на 2-3 см больше диаметра кактуса).
  • Грунт. Для кактусов лучше использовать специально подготовленную смесь для суккулентов или приготовить её самостоятельно. Состав: равные части листовой земли, дерновой земли и песка, добавьте немного перлита и торфа.
  • Дренаж. Для предотвращения застоя воды используйте керамзит, мелкий гравий или другие подходящие материалы. Дренаж необходимо продезинфицировать.
  • Острый инструмент. Вам понадобятся ножницы, нож или скальпель для обрезки корней и других частей растения.

Как правильно провести пересадку

Вынимание кактуса из горшка. За сутки до пересадки не поливайте растение, чтобы земля не была слишком влажной. Для небольших кактусов используйте пинцет, для крупных — перчатки с прорезиненной поверхностью или кусок пенопласта.

Осмотр корней. Стряхните старую землю с корней и проверьте их на наличие гнили или повреждений. При необходимости обрежьте поврежденные корни и обработайте их толченым углем.

Подготовка нового горшка. На дно горшка насыпьте слой дренажа (около &frac14 высоты горшка), затем добавьте слой почвы. Установите кактус по центру горшка и аккуратно засыпьте его землей.

Полив после пересадки. В первые 4-7 дней после пересадки полив не нужен. Для защиты от сухого воздуха можно увлажнять воздух вокруг кактуса.

Как пересаживать детку кактуса

Если у кактуса появляются детки, их можно отделить и посадить отдельно. Отделите детку с корнями или без них и оставьте её на 3-7 дней в сухом, темном месте. Затем посадите в рыхлый грунт, не закапывая глубоко, и первые несколько дней не поливайте.

Уход за кактусом после пересадки

  • Полив. Поливайте кактус в зависимости от его вида. Пустынные кактусы требуют минимального полива, а тропические виды — когда грунт полностью пересохнет.
  • Температура и свет. После пересадки не ставьте кактус рядом с отопительными приборами или на сквозняки. Выбирайте для него место с ярким, но рассеянным светом.
  • Летний уход. Летом можно выносить кактус на улицу, но избегайте прямых солнечных лучей.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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