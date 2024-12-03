Почему пересадка кактуса важна? Узнайте, как правильно заботиться о растении

Пересадка кактуса — важная процедура, от которой зависит здоровье и долговечность растения. Несмотря на свою неприхотливость, кактус требует правильного ухода и внимания, особенно при пересадке. В этой статье мы расскажем, как правильно пересаживать кактус в домашних условиях, чтобы он чувствовал себя комфортно и радовал вас долгие годы.
Лучшее время для пересадки кактусов — поздняя зима или ранняя весна. В этот период увеличивается световой день, и растение активно начинает расти. Также пересаживать кактусы можно в течение весны и лета, но не рекомендуется делать это зимой или в период цветения растения.
Перед пересадкой кактуса важно подготовить все необходимое:
Вынимание кактуса из горшка. За сутки до пересадки не поливайте растение, чтобы земля не была слишком влажной. Для небольших кактусов используйте пинцет, для крупных — перчатки с прорезиненной поверхностью или кусок пенопласта.
Осмотр корней. Стряхните старую землю с корней и проверьте их на наличие гнили или повреждений. При необходимости обрежьте поврежденные корни и обработайте их толченым углем.
Подготовка нового горшка. На дно горшка насыпьте слой дренажа (около ¼ высоты горшка), затем добавьте слой почвы. Установите кактус по центру горшка и аккуратно засыпьте его землей.
Полив после пересадки. В первые 4-7 дней после пересадки полив не нужен. Для защиты от сухого воздуха можно увлажнять воздух вокруг кактуса.
Если у кактуса появляются детки, их можно отделить и посадить отдельно. Отделите детку с корнями или без них и оставьте её на 3-7 дней в сухом, темном месте. Затем посадите в рыхлый грунт, не закапывая глубоко, и первые несколько дней не поливайте.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов.
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