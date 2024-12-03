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Почему не цветет денежное дерево и как это исправить

3:38
Садоводство

Толстянка, или денежное дерево, — популярное комнатное растение, которое привлекает не только своей декоративностью, но и верой в его способность приносить удачу. Однако многие владельцы сталкиваются с тем, что растение не зацветает, несмотря на все усилия. Почему так происходит и что с этим делать, расскажем ниже.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Причины отсутствия цветения

Неправильные условия содержания: Часто толстянка не цветет, если растет на солнечном (южном) подоконнике. Это место для растения слишком жаркое и сухое. Переливы воды также могут стать причиной того, что денежное дерево не зацветает, поскольку растение плохо реагирует на избыточную влагу.

Нарушение температурного режима: Чтобы добиться цветения, с сентября по март следует снизить температуру содержания до +15°C. Важно избегать сквозняков, так как крассула чувствительна к перепадам температуры.

Свежий воздух: Денежное дерево любит свежий воздух. Летом его можно выносить на улицу, но важно избегать попадания прямых солнечных лучей, которые могут повредить листья.

Регулярное кормление: При недостаточной подкормке растение может не получить необходимые элементы для цветения. Используйте удобрения, чтобы стимулировать рост и развитие.

Что делать, если осыпаются листья

Если толстянка сбрасывает листья, причиной может быть несколько факторов:

Перелив воды. Излишнее увлажнение может привести к загниванию корней, что становится причиной сброса листвы.

Переизбыток удобрений. Неправильная дозировка или использование неподобающих подкормок может вызвать стресс у растения.

Недостаток проветривания. Крассула требует свежего воздуха, особенно в летнее время. При отсутствии этого листья могут начать осыпаться.

Стресс. Резкие изменения в условиях, такие как пересадка или перемещение растения в новое место, могут спровоцировать осыпание листвы.

Как ухаживать за денежным деревом, если листья покраснели

Красная кайма на листьях толстянки часто появляется из-за чрезмерного солнечного воздействия или внезапной смены освещенности. Чтобы предотвратить покраснение, обеспечьте растению тень и избегайте резких изменений в освещении. Также, если листья начинают краснеть с обратной стороны, это может быть признаком засухи. В таком случае поливайте растение более регулярно.

Проблемы с ростом и падением растения

Если толстянка не растет, это может быть связано с дефицитом питательных веществ. Используйте универсальное удобрение для декоративных растений, чтобы стимулировать рост. Также, если растение начинает падать, причиной может быть неправильно сформированная форма или неустойчивость горшка. В этом случае обрежьте более массивную сторону, чтобы равномерно распределить нагрузку и предотвратить падение.

Вредители и болезни

Несмотря на свою неприхотливость, толстянка может подвергаться атаке вредителей. Наиболее частыми врагами являются:

  • Паутинный клещ
  • Нематода
  • Трипсы
  • Мучнистый червец

Эти вредители могут поражать стебли и листья растения, вызывая повреждения. Для борьбы с ними используйте препараты, такие как "Фитоверм", "Актеллик" или "Актара". Важно следить за здоровьем растения и вовремя устранять проблемы.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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