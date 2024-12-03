Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как снег способствует выживанию и росту растений зимой
Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле
Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым
Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения
США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью
Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок
В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают
Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД
В Греции всё есть. Места надо знать, где сочное мясо и бочковое вино

Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке

3:16
Садоводство

Существует более 30 видов каштанов, включая съедобные и несъедобные сорта. Самым известным является конский каштан, который часто встречается в парках. Этот вид несъедобен, в отличие от съедобных каштанов, таких как китайский, американский, посевной и другие. Несмотря на внешнее сходство плодов, у съедобного каштана более тонкие шипы на оболочке плода. Эти виды можно вырастить дома, если соблюдать правильный уход.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Пошаговая инструкция по выращиванию каштана из ореха

Вырастить каштан из ореха дома — это доступный и бесплатный способ получить красивое дерево. Важно правильно собрать плоды и подготовить их для посадки.

Сбор плодов. Каштаны собирают осенью, когда их оболочка начинает растрескиваться. Плоды должны быть гладкими, коричневыми и без повреждений.

Хранение плодов. Орехи помещают в холщовый мешок и хранят в прохладном месте до наступления минусовых температур. После этого каштаны отправляют на стратификацию, поместив их в контейнер с влажным песком и убирают в холодильник или подвал.

Проращивание. После стратификации каштаны помещают в влажную марлю на несколько дней, чтобы размягчить кожицу и ускорить процесс прорастания. Когда на орехах появляются корешки, их сажают в подготовленные горшки с дренажом.

Посадка. Для посадки выбирают горшки с отверстиями для дренажа. Плоды заглубляют на 3 см, поливают отстоянной водой и ставят в освещённое место с температурой 20-26°C.

Выращивание каштана из ветки

Также возможно размножение каштана черенкованием. Черенки нарезают весной с середины кроны. Для успешного укоренения их обрабатывают стимуляторами роста, опудривают "Корневином" и сажают в почву. Создают тепличные условия до появления корешков, после чего растение укореняется и растёт.

Рекомендации по уходу за каштаном в домашних условиях

Полив и рыхление почвы: поливать нужно по мере подсыхания почвы. Периодически рыхлите землю в горшке, чтобы улучшить аэрацию.

Температура: каштаны любят температуру от +19°C. Избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.

Освещение: растение предпочитает умеренное освещение. Защищайте его от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.

Подкормка: подкормку начинают весной и продолжают каждые 2-3 недели. Лучше использовать комплексные удобрения или биогумус.

Важные советы по уходу и посадке каштана

Проверяйте растения на вредителей. Молодые саженцы могут быть подвержены нападению насекомых.

Закалка перед высадкой в открытый грунт. Растение следует закалить перед пересадкой в сад или на участок.

Посадка в открытый грунт. Каштаны высаживают, когда почва больше не замерзает, обычно в конце мая или в начале июня.

Уточнения

Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать
Садоводство, цветоводство
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке
Как снег способствует выживанию и росту растений зимой
Горячие источники могли стать колыбелью жизни на Земле
Уберите это с тарелки: что мешает сердцу оставаться здоровым
Как кошки используют свою гибкость и слух для бесшумного передвижения
США ограничат в Китай поставки микросхем с высокой пропускной способностью
Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок
В то время как в Париже и Лондоне недвижимость дешевеет, Мадрид и Лиссабон процветают
Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД
В Греции всё есть. Места надо знать, где сочное мясо и бочковое вино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.