Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке

Существует более 30 видов каштанов, включая съедобные и несъедобные сорта. Самым известным является конский каштан, который часто встречается в парках. Этот вид несъедобен, в отличие от съедобных каштанов, таких как китайский, американский, посевной и другие. Несмотря на внешнее сходство плодов, у съедобного каштана более тонкие шипы на оболочке плода. Эти виды можно вырастить дома, если соблюдать правильный уход.
Вырастить каштан из ореха дома — это доступный и бесплатный способ получить красивое дерево. Важно правильно собрать плоды и подготовить их для посадки.
Сбор плодов. Каштаны собирают осенью, когда их оболочка начинает растрескиваться. Плоды должны быть гладкими, коричневыми и без повреждений.
Хранение плодов. Орехи помещают в холщовый мешок и хранят в прохладном месте до наступления минусовых температур. После этого каштаны отправляют на стратификацию, поместив их в контейнер с влажным песком и убирают в холодильник или подвал.
Проращивание. После стратификации каштаны помещают в влажную марлю на несколько дней, чтобы размягчить кожицу и ускорить процесс прорастания. Когда на орехах появляются корешки, их сажают в подготовленные горшки с дренажом.
Посадка. Для посадки выбирают горшки с отверстиями для дренажа. Плоды заглубляют на 3 см, поливают отстоянной водой и ставят в освещённое место с температурой 20-26°C.
Также возможно размножение каштана черенкованием. Черенки нарезают весной с середины кроны. Для успешного укоренения их обрабатывают стимуляторами роста, опудривают "Корневином" и сажают в почву. Создают тепличные условия до появления корешков, после чего растение укореняется и растёт.
Полив и рыхление почвы: поливать нужно по мере подсыхания почвы. Периодически рыхлите землю в горшке, чтобы улучшить аэрацию.
Температура: каштаны любят температуру от +19°C. Избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.
Освещение: растение предпочитает умеренное освещение. Защищайте его от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.
Подкормка: подкормку начинают весной и продолжают каждые 2-3 недели. Лучше использовать комплексные удобрения или биогумус.
Проверяйте растения на вредителей. Молодые саженцы могут быть подвержены нападению насекомых.
Закалка перед высадкой в открытый грунт. Растение следует закалить перед пересадкой в сад или на участок.
Посадка в открытый грунт. Каштаны высаживают, когда почва больше не замерзает, обычно в конце мая или в начале июня.
Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae).
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