Почему каштан — идеальное дерево для дома: советы по уходу и посадке

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует более 30 видов каштанов, включая съедобные и несъедобные сорта. Самым известным является конский каштан, который часто встречается в парках. Этот вид несъедобен, в отличие от съедобных каштанов, таких как китайский, американский, посевной и другие. Несмотря на внешнее сходство плодов, у съедобного каштана более тонкие шипы на оболочке плода. Эти виды можно вырастить дома, если соблюдать правильный уход.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комнатные растения

Пошаговая инструкция по выращиванию каштана из ореха

Вырастить каштан из ореха дома — это доступный и бесплатный способ получить красивое дерево. Важно правильно собрать плоды и подготовить их для посадки.

Сбор плодов. Каштаны собирают осенью, когда их оболочка начинает растрескиваться. Плоды должны быть гладкими, коричневыми и без повреждений.

Хранение плодов. Орехи помещают в холщовый мешок и хранят в прохладном месте до наступления минусовых температур. После этого каштаны отправляют на стратификацию, поместив их в контейнер с влажным песком и убирают в холодильник или подвал.

Проращивание. После стратификации каштаны помещают в влажную марлю на несколько дней, чтобы размягчить кожицу и ускорить процесс прорастания. Когда на орехах появляются корешки, их сажают в подготовленные горшки с дренажом.

Посадка. Для посадки выбирают горшки с отверстиями для дренажа. Плоды заглубляют на 3 см, поливают отстоянной водой и ставят в освещённое место с температурой 20-26°C.

Выращивание каштана из ветки

Также возможно размножение каштана черенкованием. Черенки нарезают весной с середины кроны. Для успешного укоренения их обрабатывают стимуляторами роста, опудривают "Корневином" и сажают в почву. Создают тепличные условия до появления корешков, после чего растение укореняется и растёт.

Рекомендации по уходу за каштаном в домашних условиях

Полив и рыхление почвы: поливать нужно по мере подсыхания почвы. Периодически рыхлите землю в горшке, чтобы улучшить аэрацию.

Температура: каштаны любят температуру от +19°C. Избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.

Освещение: растение предпочитает умеренное освещение. Защищайте его от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.

Подкормка: подкормку начинают весной и продолжают каждые 2-3 недели. Лучше использовать комплексные удобрения или биогумус.

Важные советы по уходу и посадке каштана

Проверяйте растения на вредителей. Молодые саженцы могут быть подвержены нападению насекомых.

Закалка перед высадкой в открытый грунт. Растение следует закалить перед пересадкой в сад или на участок.

Посадка в открытый грунт. Каштаны высаживают, когда почва больше не замерзает, обычно в конце мая или в начале июня.

Уточнения

Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae).

